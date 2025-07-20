Робіть це у відпустці, щоб запобігти різкому підвищенню рівня цукру в крові

Подорожі — це не лише новий досвід та пригоди, але й виклики для підтримки здорових звичок. Експерти наголошують, що людям з діабетом може бути особливо важко контролювати рівень цукру в крові під час подорожей, пише видання Medonet.

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Зміна навколишнього середовища, нерегулярне чи невідповідне харчування означають, що подорожі часто порушують щоденний розпорядок дня. Це, своєю чергою, може призвести до труднощів з контролем рівня глюкози, особливо у людей з діабетом або інсулінорезистентністю. Однак експерти стверджують, що існує простий та економічно ефективний спосіб підтримати свій організм — просто прогуляйтеся після їди.

Дослідження показують, що фізична активність після трапези допомагає знизити рівень цукру в крові. Регулярні прогулянки після сніданку, обіду та вечері зазвичай є стандартною рекомендацією для пацієнтів з діабетом. Крім того, ходьба допомагає транспортувати глюкозу з крові до м’язів, де вона використовується як джерело енергії. Це зменшує підвищення рівня цукру в крові.

До речі, якщо під час прогулянки виконувати певні вправи, то можна за місяць втратити до 4 кілограмів ваги.

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