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Книга рецептів

Рибний рієт: готується швидко, а смачно так, що не відірватися

22:01 21 липня 2025
Рибний рієт

Страва рієт родом із Франції. Вона трохи схоже на паштет, але текстура не кремоподібна, не неоднорідна. Готується рієт досить швидко. А із хлібом так смачно, що не відірватися.

Створити атмосферу ресторану можна і вдома, красиво сервірувавши стіл. До речі, новий посуд сміливо поєднуйте з тим, що дістався вам у спадок.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом смаколика, який варто взяти до уваги. Палітра відтінків смаку в цій страві нікого не залишить байдужим.

Рибний рієт

  • 200 г відвареної червоної риби

Для соусу:

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  • 1 столова ложка сметани або вершків
  • 3 варені «в мішечок» яйця (жовтки — в соус, а білки додамо до риби)
  • 1 чайна ложка солодкої гірчиці
  • Сіль
  • Пару консервованих анчоусів
  • Паприка

Рибу відварити, подрібнити філе за допомогою виделки, додати натерті білки яєць. Приготувати соус із вищезгаданих інгредієнтів, доповнити ними рибу з білками. При подачі доповнити перчиком чилі та зеленню.
Дуже смачно зі свіжим чорним хлібом.

Смачного!

Раніше переможець 7-го сезону кулінарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезінський (Пава) поділився рецептом огірків кімчі.

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Фото з альбому Елли Іванової

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