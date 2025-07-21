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Рибний рієт: готується швидко, а смачно так, що не відірватися
Страва рієт родом із Франції. Вона трохи схоже на паштет, але текстура не кремоподібна, не неоднорідна. Готується рієт досить швидко. А із хлібом так смачно, що не відірватися.
Створити атмосферу ресторану можна і вдома, красиво сервірувавши стіл. До речі, новий посуд сміливо поєднуйте з тим, що дістався вам у спадок.
Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом смаколика, який варто взяти до уваги. Палітра відтінків смаку в цій страві нікого не залишить байдужим.
Рибний рієт
- 200 г відвареної червоної риби
Для соусу:
- 1 столова ложка сметани або вершків
- 3 варені «в мішечок» яйця (жовтки — в соус, а білки додамо до риби)
- 1 чайна ложка солодкої гірчиці
- Сіль
- Пару консервованих анчоусів
- Паприка
Рибу відварити, подрібнити філе за допомогою виделки, додати натерті білки яєць. Приготувати соус із вищезгаданих інгредієнтів, доповнити ними рибу з білками. При подачі доповнити перчиком чилі та зеленню.
Дуже смачно зі свіжим чорним хлібом.
Смачного!
Раніше переможець 7-го сезону кулінарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезінський (Пава) поділився рецептом огірків кімчі.
Фото з альбому Елли Іванової234
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