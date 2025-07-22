Дрони росії вночі атакували Дніпропетровську область: пошкоджені підприємства

В ніч на 22 липня російські війська атакували Україну з повітря, застосувавши 42 дрони-камікадзе, які запускалися з Приморсько-Ахтарська (рф) та з території тимчасово окупованого Криму.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, ППО знешкодила 26 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні та сході країни. 7 БпЛА — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 9 БпЛА у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Зокрема, зазнала атаки Дніпропетровщина — в області ППО знищила 14 російських БпЛА. За інформацією керівника ОВА Сергія Лисака, в області пошкоджені підприємства.



«У Магдалинівській громаді Самарівського району внаслідок влучання БпЛА пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа, яку вже загасили. Горіло через атаку безпілотниками і у Васильківській громаді Синельниківського району. Понівечене державне підприємство», — зазначив керівник області та додав, що агресор поцілив FPV-дроном по Зеленодольській громаді Криворізького району, де пошкоджень зазнала інфраструктура.

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По Нікопольщині росіяни били FPV-дронами та артилерією — гучно було у райцентрі, Марганецькій і Покровській громадах.

Росіяни регулярно наносять удари по Дніпру та області з використанням ракет різних типів та ударних дронів. Так, 24 червня загарбники атакували Дніпро. Як розповідав міський голова Борис Філатов, за збитками це був один із найзухваліших ударів по обласному центру за весь час повномасштабної війни. Так, під ударом перебувала інфраструктура, навчальні й медичні заклади, адмінбудівлі, будівля Державної служби надзвичайних ситуацій, а також пасажирський потяг «Укрзалізниці». Противник бив й по інших населених пунктах області, зокрема, по місту Самар. Тоді в області загинули 17 людей, а більше 200 постраждали. В регіоні оголошували дні жалоби.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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