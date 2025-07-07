41.43 / 42.00 48.85 / 49.54
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Баклажанова закуска — чарівний смак літа: за цим рецептом готується дуже легко

21:59 7 липня 2025
Закуска з баклажанів. Фото Елли Іванової

Баклажани є в супермаркетах практично цілий рік, як і кабачки, огірки та помідори. Але смак літніх овочів особливий. Взагалі локальні сезонні овочі — це світовий гастрономічний тренд. Вони корисні, смачні та ароматні. Баклажанова закуска — чарівний смак літа, яке, на жаль, таке швидкоплинне. Встигніть насолодитися його дарами. Готуйте для себе та рідних із задоволенням!

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом страви, яка готується швидко та просто. Напевно, воно вам сподобається і ви захочете його приготувати ще не один раз.

Баклажанова закуска

2 баклажани проколюємо вилкою та запікаємо до готовності. Охолоджуємо та очищаємо. Додаємо сіль та 50 грамів сметани або йогурту, а також невеликий зубчик часнику, винний оцет та сік лайма до смаку. Доповнюємо все це оливковою олією (1 столова ложка). Збиваємо у блендері. При подачі прикрашаємо зернами граната та подрібненою улюбленою зеленню.

І смачного!

Раніше Елла Іванова розповідала «ФАКТАМ», як приготувати делікатесну квашену черешню до сиру.

РЕКЛАМА

Читайте також: Піде з сиром та томатами: ситна випічка, яку можна навіть на дієті

Фото Елли Іванової

РЕКЛАМА

426

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Як очистити унітаз&nbsp;— Способи очищення унітазу&nbsp;— Фото: The Spruce

Очищаємо унітаз зсередини: названо ефективні способи прибрати наліт, камінь та іржу

Таро-прогноз на 8 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Овнам — «Колесо Фортуни» та несподівані зміни, Ракам — «Двійка Жезлів» та важливе рішення: Таро-прогноз на 8 липня

Фінансовий гороскоп на тиждень 7-13 липня. Фото Pixabay

Близнюкам — несподіваний бонус, а Терезам — вибір між швидкими грошима та довгостроковою вигодою: фінансовий гороскоп на 7 — 13 липня

компанія «Автомагістраль Південь»

Власник компанії «Автомагістраль Південь» та її гендиректор втекли з України, — ЗМІ

Наступний матеріал
Новини партнерів