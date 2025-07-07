Баклажани є в супермаркетах практично цілий рік, як і кабачки, огірки та помідори. Але смак літніх овочів особливий. Взагалі локальні сезонні овочі — це світовий гастрономічний тренд. Вони корисні, смачні та ароматні. Баклажанова закуска — чарівний смак літа, яке, на жаль, таке швидкоплинне. Встигніть насолодитися його дарами. Готуйте для себе та рідних із задоволенням!

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Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом страви, яка готується швидко та просто. Напевно, воно вам сподобається і ви захочете його приготувати ще не один раз.

Баклажанова закуска

2 баклажани проколюємо вилкою та запікаємо до готовності. Охолоджуємо та очищаємо. Додаємо сіль та 50 грамів сметани або йогурту, а також невеликий зубчик часнику, винний оцет та сік лайма до смаку. Доповнюємо все це оливковою олією (1 столова ложка). Збиваємо у блендері. При подачі прикрашаємо зернами граната та подрібненою улюбленою зеленню.

І смачного!

Раніше Елла Іванова розповідала «ФАКТАМ», як приготувати делікатесну квашену черешню до сиру.

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Фото Елли Іванової

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