За інформацію про зниклого півтора року тому чоловіка дають чималу винагороду: про кого йдеться

Дружина Анатолія Довгого вже понад півтора року нічого не знає про свого чоловіка, який раптово зник у районі Гідропарку, повертаючись з роботи. Але жінка не полишає надії отримати бодай якусь інформацію про нього. Після стількох місяців очікування у невідомості вона вирішила віддати усі накопичення за інформацію про рідну людину, говорить «ФАКТАМ» її адвокат Станіслав.

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«За достовірну інформацію, яка допоможе знайти Довгого Анатолія Миколайовича, винагорода — 5000 доларів США. Будь-яка деталь може допомогти врятувати життя», — повідомив він.

Припускають, що чоловік втратив пам’ять і зараз знаходиться або в Києві, або в будь-якій іншій частині України, просто не знаючи, хто він. Адже, за словами його дружини, він поводився у день зникнення незвично: сказав, що гуляє з собакою, проте пес знаходився на той момент вдома…

«Я спитала: „Де ти? Стій на місці — зараз приїду за тобою“. Але він поклав слухавку й відтоді зник», — розповіла вона.

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Пошуки поліції та водолазів, за словами дружини, результатів не дали.

Тож просимо всіх уважно подивитися на фото й в разі впізнання цієї людини терміново звернутися за телефоном:

+38 093 586 86 50 (Станіслав, адвокат дружини зниклого).

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Опис Довгого Анатолія Миколайовича

29.07.1956 (68 років)

Середньої статури, має сиве волосся, зріст 167−170 см. Був одягнений у картуз тканинний темно-сірого кольору, шарф темно-зелений в клітинку, куртку чорну зимову з плащівки, синій светр та джинси темно-синього кольору.

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Із собою мав сумку для ноутбука з поліестеру з документами у форматі А4, барсетку фірми Tommy Hilfiger, в якій були павербанк, дріт для телефону, паспорт, права, пропуск Vodafone на ім’я Довгий Анатолій Миколайович, телефон Samsung Galaxy S9+ чорний в чохлі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як російські спецслужби дурять родичів зниклих безвісти українців.

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