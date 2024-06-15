Відключення світла, які зараз відбуваються через війну у багатьох містах та селах України, — одне з непростих випробувань для людей. Саме тому потрібно, щоб в оселях були ліхтарики, акумуляторні лампи та свічки . Свічки-квіти, які створює українська майстриня Юлія Бак, дарують не тільки світло, але й справжнє естетичне задоволення. Троянди та півонії з бджолиного воску поціновувачі краси іноді приймають за справжні. І це не дивно. Адже, наприклад, троянди не тільки на вигляд, як живі, вони мають аромат свіжозрізаної квітки. Троянди — трояндовий, а півонії — свій власний. «ФАКТИ» продовжують серію інтерв’ю з майстрами хендмейду, що попри війну створюють роботи, які вражають красою та вишуканістю. Про мистецтво створення свічок-квітів Юлія Бак розповіла в інтерв’ю «ФАКТАМ». Також вона дала поради щодо користування свічками з бджолиного воску.

«Вогник, що неочікувано в мені спалахнув, не давав ні про що інше думати цілий тиждень»

— Я — мама в декреті, яка досить довго шукала себе та знайшла у незвичайній та новій творчості, — розповідає Юлія Бак. — У мене вища педагогічна освіта, проте за фахом я ніколи не працювала. Захоплювалась фотографією. Деякий час працювала SMM-менеджером. Прагнучи вдихнути ковток свіжого повітря та розбавити свою буденність, раптом захотіла спробувати себе у свічковарінні й почала ретельно вивчати цю тему. Подумки підбирала форми свічок, які хотіла створювати. Випадково натрапила у популярній соцмережі на свічки-квіти. Вони виглядали так привабливо, що просто мене зачарували. Проте, розуміючи, що для їх створення треба дуже багато зусиль та часу, я одразу відкинула цю ідею, подумавши, що це точно не для мене, бо є діти, тож часу для такої творчості не так багато. Зітхнула та… закрила сторінку.

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Але вогник, що неочікувано у мені спалахнув, не давав ні про що інше думати цілий тиждень. Вночі я засинала з думками про свічки-квіти, а зранку з ними прокидалася. Потім почала навчатися, довго та вперто експериментувала, а, створивши свою першу красиву свічку-квітку, плакала від щастя. Ось так і стала я майстринею зі створення свічок-квітів, які не залишають байдужою жодну жінку чи дівчину, яка любить квіти та свічки одночасно.

Свічки-квіти, створені Юлією Бак, ніжні та гарні

— Як створюється свічка-квітка?

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— Це філігранна ручна робота. Свічка створюється з вибіленого бджолиного воску. Він отримується шляхом освітлення звичайного бджолиного воску харчовими добавками, тому є екологічно чистим. Головна його властивість — пластичність.

Спершу для створення свічки-квітки потрібно розтопити віск на водяній бані та додати барвник. Наступним етапом є формування серединки квітки. Для цього потрібно вилити гарячий віск на спеціальний килимок. У кожного виду квітки серединка різна, тому потрібно буде її або вирізати, або сформувати безпосередньо ложкою.

Далі створюються внутрішні пелюстки, кожну я виливаю окремо. Форму надаю спеціальним стеком, пластиковим яйцем або виліплюю вручну. Клею пелюстки одна до одної, занурюючи у розтоплений віск. Пелюсток виливаю досить багато, щоб вони, накладаючись, створювали об’єм. Коли бутон уже сформувався і квітка виглядає достатньо об’ємною, то переходжу до останнього етапу — створення зовнішніх пелюсток, які відіграють роль каркаса свічки — фактично свічника. Наприкінці обов’язково потрібно вставити гніт, щоб квітка стала свічкою.

«Для ароматизації використовую сертифіковані аромаолії»

— Що найскладніше у роботі?

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— Кожна пелюстка створюється окремо та накладається шар за шаром. Найскладніший момент — це коли створюєш нову для себе квітку, та результат не влаштовує, і все іде у перетоплювання. У такі миті стає дуже шкода часу. У моїй роботі головне — терпіння. Але я помітила, що після невдач відбувається перехід на інший, вищий рівень. І часто наступна свічка виходить ідеальна. Для мене справжнім дивом є те, як зі звичайного розтопленого воску можна створити таку красу. Адже мої свічки-квіти з першого погляду деякі люди приймають за справжні. Такі компліменти чула не раз. Звичайно, вони мене дуже надихають та мотивують. Одна дівчина навіть сказала, що мої квіти більш досконалі, ніж у природі.

— Як досягаєте ефекту справжності троянди чи півонії?

— Під час роботи ставлю перед собою фото квітки, яка найбільше мені сподобалась, і намагаюсь відтворити її красу.

Створення таких свічок – філігранна робота

— Яким чином ароматизуєте свічку?

— Аромат я додаю у зовнішні пелюстки. Використовую сертифіковані аромаолії. Наношу їх крапельками. Свічка приємно пахне квітами у холодному вигляді та при відкритті коробки. Коли ж свічка горить, вона має медовий аромат завдяки бджолиному воску.

«Щоб свічка горіла довше, треба підрізати ґніт перед кожним запалюванням до п’яти міліметрів»

— Що для вас є зазвичай джерелом натхнення у творчості?

— Найбільше мене надихає природа. Зокрема, справжні квіти. «Надивленість» грає велику роль, щоб зрозуміти, як саме квітка має виглядати. Постійні спроби та тренування допомагають віднайти саме ту форму, саме той колір, які потрібні. Дуже люблю відчуття, коли задоволена результатом своєї праці. Та найбільше надихають, як я вже відзначила, відгуки поціновувачів створеної мною краси.

Юлія Бак: «Мене надихають у творчості справжні квіти»

— Як довго горить свічка з бджолиного воску?

— Він досить повільно плавиться. Тож час горіння такої свічки тривалий — від 5 до 10 годин, в залежності від розміру та від того, чи правильно її запалювали. Бджолиний віск дає мало кіптяви та ясне полум’я.

Щоб свічка горіла довше, треба підрізати ґніт перед кожним запалюванням до п’яти міліметрів. Свічку треба не тільки правильно запалювати, але й гасити. Щоб не було кіптяви і запаху, краще шпажкою нахилити ґніт, який горить, та занурити його у розтоплений віск, або ж використати спеціальне гасило для свічок — тоді сам процес гасіння виглядає дуже естетично.

— Як правильно зберігати свічки з бджолиного воску та який їх термін придатності?

— Терміну придатності як такого немає, бджолиний віск дуже добре зберігається. Головне, щоб свічка перебувала не під прямими сонячними променями та зберігати її при кімнатній температурі. Хочу нагадати всім: тримати запалену свічку треба подалі від легкозаймистих предметів, тварин та дітей. І ще: якщо маєте алергію на продукти бджільництва, свічки з бджолиного воску вам не варто використовувати.

— Чи користуєтесь створеними вами свічками особисто?

— Дуже люблю запалювати їх за вечерею, коли приймаю гостей, або коли створюю свічки — вони завжди додають надихаючої атмосфери.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» майстриня Валентина Кулпінова поділилася секретами вітражного розпису на ліхтариках і нічниках.

Фото з альбому Юлії Бак

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