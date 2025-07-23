На якому каналі безкоштовно дивитися онлайн «Олександрія» — «Партизан»: розклад трансляцій та прогноз на матч із «друзями росії»

У четвер, 24 липня, віцечемпіон України «Олександрія», яка після відходу Руслана Ротаня призначила головним тренером Кирила Нестеренка, проведе на Муніципальному стадіоні в польському Катовіце матч 2-го відбірного раунду Ліги конференцій проти срібного призера чемпіонату Сербії «Партизана» (арбітр — Йоонас Яановіц з Естонії).

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Колектив із Кіровоградської області стартує у єврокубках вперше за шість років. На жаль, безвиграшна серія «Олександрії» на міжнародній арені налічує вісім матчів (чотири нічиї, чотири поразки). Востаннє команда перемагала у серпні 2017-го румунську «Астру» (1:0) у кваліфікації Ліги Європи.

Що ж до суперника олександрійців, то «друзі росії» з «Партизана» минулого сезону були биті київським «Динамо» (2:6 у гостях та 0:3 вдома), а в нинішньому вже встигли програти у відборі Ліги Європи кіпрському АЕКу (0:1 на виїзді, 2:1 в додатковий час вдома; по пенальті — 5:6).

Відеоогляд матчу «Партизан» — АЕК — 2:1 (по пенальті — 5:6)

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У майбутньому матчі букмекери вбачають невеликим фаворитом український клуб. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу «Олександрії» приймає з коефіцієнтом 2,58, на нічию — 3,39, на виграш 8-разового чемпіона Сербії (і 11-разового чемпіона Югославії) — 2,84.

У прямій трансляції матч «Олександрія» — «Партизан» на території України покаже (початок — о 20:00) канал «КС ТБ I Єврокубки» (у розділі «Спорт» на «Київстар ТВ»). Щоб безкоштовно дивитися поєдинок, достатньо ввести на сайті «Київстар ТБ» номер свого мобільного телефону, а потім — код, який відразу прийде по СМС.

Ліга конференцій. 2-й відбірий раунд. Перший матч

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24 липня (четвер)

«Олександрія» — «Партизан» 20:00 «КС ТБ I Єврокубки» (на «Київстар ТБ»)

Зустріч у відповідь суперників відбудеться 31 липня у столиці Сербії Белграді. При цьому УЄФА з міркувань безпеки заборонив уболівальникам команд бути присутніми на гостьових матчах своїх команд.

Нагадаємо, що якщо «Олександрія» пройде «Партизан», то зустрінеться в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій з невдахою пари «Мідтьюлланд» (Данія) — «Хіберніан» (Шотландія). Перша гра — 7 серпня вдома, матч у відповідь — 14-го в гостях. В іншому випадку команда Кирила Нестеренка припинить виступи в єврокубках.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів розгромило в гостях «Хамрун Спартанс».

Фото ФК «Олександрія»

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