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Дуже смачне пюре, але … не картопляне: просто і швидко
Картопляне пюре люблять багато хто. А чи пробували ви коли-небудь пюре з цвітної капусти? Якщо ні, приготуйте цю страву і пригостіть рідних та близьких. Можливо, вона стане однією з улюблених у вашій родині. Таке пюре смачне і ароматне, а ще дуже ніжне. Подавайте страву естетично, як у вашому улюбленому ресторані.
Готувати вдома — чудова ідея. Адже домашня їжа натуральна, а це дуже важливо для здоров'я. Крім того, це бюджетно. Адже їжа в ресторанах і напівфабрикати в маркетах коштують набагато дорожче. Готуйте із задоволенням! Експериментуйте на кухні і відкривайте для себе та рідних нові смаки.
Кулінарка Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом ласощів з цвітної капусти.
Пюре з цвітної капусти
- 1 невелика цвітна капуста
- 2 варених яйця
- Сіль
- 50 г вершкового масла
- 1 лавровий листок
- Можна додати трохи пармезану
Цвітну капусту відварити з лавровим листом і посолити. Пропустити через блендер, додавши вершкове масло і варені яйця.
При подачі натерти пармезан.
І смачного!
Нагадаємо рецепт бульбовників по-поліськи — страви для всієї родини, яка прийшла з глибини століть.
Фото з альбому Елли Іванової168
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