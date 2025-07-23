Дуже смачне пюре, але … не картопляне: просто і швидко

Картопляне пюре люблять багато хто. А чи пробували ви коли-небудь пюре з цвітної капусти? Якщо ні, приготуйте цю страву і пригостіть рідних та близьких. Можливо, вона стане однією з улюблених у вашій родині. Таке пюре смачне і ароматне, а ще дуже ніжне. Подавайте страву естетично, як у вашому улюбленому ресторані.

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Готувати вдома — чудова ідея. Адже домашня їжа натуральна, а це дуже важливо для здоров'я. Крім того, це бюджетно. Адже їжа в ресторанах і напівфабрикати в маркетах коштують набагато дорожче. Готуйте із задоволенням! Експериментуйте на кухні і відкривайте для себе та рідних нові смаки.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом ласощів з цвітної капусти.

Пюре з цвітної капусти 1 невелика цвітна капуста

2 варених яйця

Сіль

50 г вершкового масла

1 лавровий листок

Можна додати трохи пармезану

Цвітну капусту відварити з лавровим листом і посолити. Пропустити через блендер, додавши вершкове масло і варені яйця.

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При подачі натерти пармезан.

І смачного!

Нагадаємо рецепт бульбовників по-поліськи — страви для всієї родини, яка прийшла з глибини століть.

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Фото з альбому Елли Іванової

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