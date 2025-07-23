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Поєднувати шкільне навчання з професійними тренуваннями стало можливим у Кам’янському: мер Білоусов розповів деталі
Кам’янське, яке створює сучасні та безпечні умови для навчання, серед перших десяти міст України приєдналося до пілотного мультиспортивного проєкту Міністерства молоді та спорту України «Шлях чемпіонів». Про деталі розповів мер міста Андрій Білоусов.
«У рамках цієї ініціативи відкриємо у нашому місті спортивні класи, у яких діти зможуть поєднувати повноцінну шкільну освіту з професійними тренуваннями», — сказав Білоусов у коментарі «ФАКТАМ».
За його словами, перші спортивні класи розпочнуть роботу на базі «Ліцею № 44» при співпраці з ДЮСШ № 1 та ДЮСШ № 5.
«У таких класах учні будуть активно займатися спортивною акробатикою, тхеквондо ВТФ та плаванням — це вибір який підтримали батьки. Навчальний процес буде адаптовано до графіків тренувань та змагань, що дозволить учням досягати успіхів як у спорті, так і в навчанні», — додав міський голова.
В рамках реалізації проєкту підписано Меморандум про співпрацю між департаментом освіти та управлінням молоді та спорту міської ради, говорить Білоусов.
«Крім того, погодили створення міського спортивного клубу. Головна мета — дати можливість дорослим спортсменам, які завершили навчання у ДЮСШ, продовжувати тренуватися, змагатися та представляти Кам’янське на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Клуб також включатиме підтримку ветеранів спорту, спортсменів з інвалідністю та осіб вищої спортивної майстерності. Це логічне продовження для тих, хто вже закінчив ДЮСШ, але прагне рости далі», — пояснив мер.
Містяни позитивно відреагували на дії міської влади. Вони радіють, що молодь матиме більше можливостей, адже сучасні діти частіше сидять у смартфонах, ніж на спортивних майданчиках. Зокрема жителі Кам’янського назвали таку ініціативу гарною перспективою для спортсменів міста представляти Кам’янське на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як на початку 2024 року у Кам’янському запрацював потужний «Волонтерський центр», який об’єднав мешканців й став своєрідним духовним хабом, місцем сили для містян і вимушених переселенців.32
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