Рецепт від Івана Янюка: філе лосося на сковорідці — не їжа, а просто кайф! (відео)

Кулінар Іван Янюк, який поділився рецептом малосольних огірків, показав, як він готує червону рибу.

Філе лосося Іван приготував на сковорідці. Для цього знадобилося лише 15 хвилин. А вийшла смачна страва з красивою подачею.

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Інгредієнти:

Філе лосося

Мед

Сіль

Чорний перець

Вершкове масло

Олія

Приготування:

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Філе лосося посолили, поперчити, додати олії.

Покласти рибу на розігріту сковорідку й обсмажити по дві хвилини з кожної сторони.

Лосось покласти на тарілку

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Додати на сковорідку мед і вершкове масло, перемішати й обсмажити лосось до скоринки з

двох сторін.

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