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Рецепт від Івана Янюка: філе лосося на сковорідці — не їжа, а просто кайф! (відео)
Кулінар Іван Янюк, який поділився рецептом малосольних огірків, показав, як він готує червону рибу.
Філе лосося Іван приготував на сковорідці. Для цього знадобилося лише 15 хвилин. А вийшла смачна страва з красивою подачею.
Інгредієнти:
Філе лосося
Мед
Сіль
Чорний перець
Вершкове масло
Олія
Приготування:
Філе лосося посолили, поперчити, додати олії.
Покласти рибу на розігріту сковорідку й обсмажити по дві хвилини з кожної сторони.
Лосось покласти на тарілку
Додати на сковорідку мед і вершкове масло, перемішати й обсмажити лосось до скоринки з
двох сторін.
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