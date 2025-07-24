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Рецепт від Івана Янюка: філе лосося на сковорідці — не їжа, а просто кайф! (відео)

10:35 24 липня 2025
Філе лосося, фото скріншот відео

Кулінар Іван Янюк, який поділився рецептом малосольних огірків, показав, як він готує червону рибу.

Філе лосося Іван приготував на сковорідці. Для цього знадобилося лише 15 хвилин. А вийшла смачна страва з красивою подачею.

Інгредієнти:
Філе лосося
Мед
Сіль
Чорний перець
Вершкове масло
Олія

Приготування:

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Філе лосося посолили, поперчити, додати олії.

Покласти рибу на розігріту сковорідку й обсмажити по дві хвилини з кожної сторони.

Лосось покласти на тарілку

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Додати на сковорідку мед і вершкове масло, перемішати й обсмажити лосось до скоринки з
двох сторін.


Ми розповідали, як приготувати оригінальний сніданок з кабачка, авокадо та лосося від Пави. А також, як самостійно засолити червону рибу.

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