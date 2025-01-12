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Книга рецептів

Мерлуза в томаті з овочами: ідеально для тих, хто слідкує за фігурою

20:06 12 січня 2025
Мерлуза в томаті з овочами

Рецептів приготування риби хек (мерлузи) чимало. Приготовлена по цьому рецепту риба чим довше стоїть, тим смачнішою виходить. Обов'язково спробуйте приготувати, вона смачна як гаряча, так і холодна. Кісточок практично немає, один хребет, рибка виходить дуже соковита. З цієї порції виходить велика сковорідка, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

Знадобиться:

  • 2 кг мерлузи,
  • 5 — 6 шт. моркви,
  • 3 — 4 шт. цибулі,
  • 500 — 600 мл води,
  • 4 — 5 ст. л. томатної пасти,
  • 1 — 1, 5 ст. л. цукру,
  • 0, 5 — 1 ч. л. солі,
  • 0, 5 ч. л. суміші перців,
  • лимонний сік до свого смаку,
  • борошно для панірування,
  • рослинна олія для смаження

Приготування:

Рибу очистіть (в замороженому хеці є луска), видаліть нутрощі, зріжте плавники. Наріжте на порційні шматочки. Додайте сіль, суміш мелених перців і лимонний сік. Перемішайте, залиште на 15 — 20 хвилин для маринування.

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Моркву натріть на тертці, цибулю наріжте кубиками. Обсмажте на сковороді з додаванням рослинної олії до золотистого кольору. Додайте томатну пасту розведену з водою, цукор, сіль, суміш перців, лавровий лист. Протушкуйте близько 3 — 5 хвилин, зніміть з плити.

Рибу запаніруйте в борошні, обсмажте з двох сторін до рум'яної скоринки. Смажену рибу перекладіть в томатно — овочевий соус і протушкуйте на сковороді близько 10 хвилин на повільному вогні. Або запікайте в духовці у формі 10 — 15 хвилин.

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Радимо також приготувати смачну й корисну квасолю, тушковану з цибулею.

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