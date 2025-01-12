Мерлуза в томаті з овочами: ідеально для тих, хто слідкує за фігурою

Рецептів приготування риби хек (мерлузи) чимало. Приготовлена по цьому рецепту риба чим довше стоїть, тим смачнішою виходить. Обов'язково спробуйте приготувати, вона смачна як гаряча, так і холодна. Кісточок практично немає, один хребет, рибка виходить дуже соковита. З цієї порції виходить велика сковорідка, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

ВІДЕО ДНЯ

Знадобиться: 2 кг мерлузи,

5 — 6 шт. моркви,

3 — 4 шт. цибулі,

500 — 600 мл води,

4 — 5 ст. л. томатної пасти,

1 — 1, 5 ст. л. цукру,

0, 5 — 1 ч. л. солі,

0, 5 ч. л. суміші перців,

лимонний сік до свого смаку,

борошно для панірування,

рослинна олія для смаження

Приготування:

Рибу очистіть (в замороженому хеці є луска), видаліть нутрощі, зріжте плавники. Наріжте на порційні шматочки. Додайте сіль, суміш мелених перців і лимонний сік. Перемішайте, залиште на 15 — 20 хвилин для маринування.

РЕКЛАМА

Моркву натріть на тертці, цибулю наріжте кубиками. Обсмажте на сковороді з додаванням рослинної олії до золотистого кольору. Додайте томатну пасту розведену з водою, цукор, сіль, суміш перців, лавровий лист. Протушкуйте близько 3 — 5 хвилин, зніміть з плити.

Рибу запаніруйте в борошні, обсмажте з двох сторін до рум'яної скоринки. Смажену рибу перекладіть в томатно — овочевий соус і протушкуйте на сковороді близько 10 хвилин на повільному вогні. Або запікайте в духовці у формі 10 — 15 хвилин.

РЕКЛАМА

Радимо також приготувати смачну й корисну квасолю, тушковану з цибулею.

РЕКЛАМА

6

Читайте нас у Facebook