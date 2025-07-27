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Не переборщити з добривами: чому важливо вчасно припинити підживлення капусти і коли це потрібно зробити

12:56 27 липня 2025
Капуста виросте тугою та соковитою, якщо за нею правильно доглядати, фото з відкритих джерел

Щоб головки капусти були тугими та соковитими, потрібно добре доглядати овоч, боротися зі слимаками. Також важливо вчасно завершити внесення добрив та припинити полив.

Так, азотні добрива варто припинити вносити за 2 місяці до збору врожаю, щоб капуста не накопичувала нітратів, пише «На пенсії».

У період формування качанів капуста потребує калію, який сприяє щільності качана та знижує вміст нітратів. Він також допомагає рослині краще засвоювати азот.

Останнє підживлення необхідно провести за 45−50 днів до збору, далі — лише помірний полив за потреби.

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Також важливо не перезволожувати ґрунт — надлишок вологи сприяє накопиченню нітратів у верхньому листі та качанці. Їх краще не використовувати в їжу.

Восени рослини вже не потребують стимуляції росту, адже надлишок добрив може лише погіршити зберігання качанів і зробити їх більш вразливими до хвороб.

Ми також розповідали, чому тріскаються головки капусти, та як зберегти врожай капусти до весни.

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