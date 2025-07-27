Не переборщити з добривами: чому важливо вчасно припинити підживлення капусти і коли це потрібно зробити

Щоб головки капусти були тугими та соковитими, потрібно добре доглядати овоч, боротися зі слимаками. Також важливо вчасно завершити внесення добрив та припинити полив.

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Так, азотні добрива варто припинити вносити за 2 місяці до збору врожаю, щоб капуста не накопичувала нітратів, пише «На пенсії».

У період формування качанів капуста потребує калію, який сприяє щільності качана та знижує вміст нітратів. Він також допомагає рослині краще засвоювати азот.

Останнє підживлення необхідно провести за 45−50 днів до збору, далі — лише помірний полив за потреби.

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Також важливо не перезволожувати ґрунт — надлишок вологи сприяє накопиченню нітратів у верхньому листі та качанці. Їх краще не використовувати в їжу.

Восени рослини вже не потребують стимуляції росту, адже надлишок добрив може лише погіршити зберігання качанів і зробити їх більш вразливими до хвороб.

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