Чому тріскаються головки капусти: основні причини та способи профілактики

Капуста — цінний овоч, який цікаво урізноманітнює меню. Він містить багато поживних речовин і мало калорій, тому ви можете їсти його без почуття провини. Однак буває, що качани капусти розтріскуються, що викликає сильне занепокоєння городників. Тому варто знати основні причини цього явища та способи уникнення подібних ситуацій у майбутньому, пише видання Deccoria.

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Нерівномірний полив — капуста має досить високу вимогливість до води, але як її нестача, так і надлишок підвищують ризик розтріскування головок. Тому важливо підтримувати баланс, який має вирішальне значення для здоров’я наших рослин. Зміна погодних умов — різкі перепади температури, сильні опади або тривала посуха можуть призвести до появи тріщин. Щоб захистити капусту від негативного впливу навколишнього середовища, варто вжити відповідних заходів (наприклад, перед початком тривалих опадів накрити рядки плівкою).

Надмірне внесення добрив — особливо штучними добривами з великою кількістю азоту. Занадто високі дози цього елемента знижують переробну цінність капусти та збільшують накопичення нітратів у листі. У свою чергу, головки стають пухкими і тріскаються.

Відстрочений збір — терміни збору капусти залежать від сорту (ранній, середньоранній, середньопізній і пізній). Залишення овочів на полі надто довго може призвести до того, що вони лопнуть. Тому їх слід збирати вчасно.

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Також варто знати, що велике значення для якості врожаю має правильно підібраний сорт капусти. За ці роки виведено багато сортів, які не схильні до розтріскування (незалежно від кліматичних умов). До них належать, серед іншого: Авак F1, Експрес F1 або Агрессор F1.

Хочете уникнути проблем з розтріскуванням капусти в майбутньому? Просто дотримуйтеся кількох цінних порад. Перш за все, слід забезпечити регулярний, але помірний полив (у спекотні дні частоту поливу можна збільшити, а в дощову погоду варто обмежити кількість води). Навколо рослин насипте товстий шар мульчі (для цього відмінно підійде тріска). Мульчування капусти допомагає підтримувати необхідну вологість ґрунту та захищає коріння від різких перепадів температури.

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