Малосольні огірки на мінералці: будуть готові на ранок наступного дня

На зиму огірки можна приготувати з тархуном, апельсином та іншими добавками. Й вони будуть мати свій неповторний смак.

Кулінарка Яна Пишук запропонувала рецепт малосольних огірків на мінералці. Готується дуже просто й готові такі огірки вже на другий день.

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Інгредієнти:

кілограм невеликих огірків

мінеральна вода газована — літр

сіль — 2 ст. ложки

часник — три зубки

пучок кропу

Приготування:

На дно ємності викласти половину кропу (попередньо промити).

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Огірки промити, відрізати кінчики, скласти щільно в ємність.

На огірки викласти другу половину кропу та дрібно порізаний часник.

Окремо розвести сіль у мінералці.

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Залити огірки цією сумішшю (щоб вони були вкриті повністю).

Огірки прибрати у холодильник. Готові вони через 12 — 14 годин.

Раніше ми розповідали, як приготувати мариновані огірки з гірчицею, а також як законсервувати огірки разом з перцем та цвітною капустою.

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