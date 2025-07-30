41.40 / 41.93 47.91 / 48.63
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Малосольні огірки на мінералці: будуть готові на ранок наступного дня

9:56 30 липня 2025
Малосольні огірки, фото з відкритих джерел

На зиму огірки можна приготувати з тархуном, апельсином та іншими добавками. Й вони будуть мати свій неповторний смак.

Кулінарка Яна Пишук запропонувала рецепт малосольних огірків на мінералці. Готується дуже просто й готові такі огірки вже на другий день.

Інгредієнти:
кілограм невеликих огірків
мінеральна вода газована — літр
сіль — 2 ст. ложки
часник — три зубки
пучок кропу

Приготування:
На дно ємності викласти половину кропу (попередньо промити).

РЕКЛАМА

Огірки промити, відрізати кінчики, скласти щільно в ємність.

На огірки викласти другу половину кропу та дрібно порізаний часник.

Окремо розвести сіль у мінералці.

РЕКЛАМА

Залити огірки цією сумішшю (щоб вони були вкриті повністю).

Огірки прибрати у холодильник. Готові вони через 12 — 14 годин.

Раніше ми розповідали, як приготувати мариновані огірки з гірчицею, а також як законсервувати огірки разом з перцем та цвітною капустою.

РЕКЛАМА

173

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олег Винник назвав Німеччину домом

Я не втік: Олег Винник зізнався, що не має паспорту громадянина України

Оператор дронів

В цьому Україна перша у світі: генерал США про те, що неможливо утримати територію лише за допомогою дронів

Кава з печивом. Фото Ольги Сметанської

Комплімент від шефа у ресторані: що потрібно знати гостю

Рецепт мафінів з кабачків. Фото&nbsp;— скріншот

Мафіни з кабачка: зникають ще теплими

Наступний матеріал
Новини партнерів