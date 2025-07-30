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Малосольні огірки на мінералці: будуть готові на ранок наступного дня
На зиму огірки можна приготувати з тархуном, апельсином та іншими добавками. Й вони будуть мати свій неповторний смак.
Кулінарка Яна Пишук запропонувала рецепт малосольних огірків на мінералці. Готується дуже просто й готові такі огірки вже на другий день.
Інгредієнти:
кілограм невеликих огірків
мінеральна вода газована — літр
сіль — 2 ст. ложки
часник — три зубки
пучок кропу
Приготування:
На дно ємності викласти половину кропу (попередньо промити).
Огірки промити, відрізати кінчики, скласти щільно в ємність.
На огірки викласти другу половину кропу та дрібно порізаний часник.
Окремо розвести сіль у мінералці.
Залити огірки цією сумішшю (щоб вони були вкриті повністю).
Огірки прибрати у холодильник. Готові вони через 12 — 14 годин.
Раніше ми розповідали, як приготувати мариновані огірки з гірчицею, а також як законсервувати огірки разом з перцем та цвітною капустою.173
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