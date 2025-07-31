Скорочення фінансової допомоги від ЄС не пов’язане із законом про НАБУ та САП, — ЗМІ

Європейський Союз планує скоротити фінансову підтримку Україні на 1,5 мільярда євро після того, як Київ не зміг виконати всі необхідні етапи реформ. Україна не виконала три з 16 цілей, необхідних для отримання повної виплати в розмірі 4,5 мільярда євро в рамках Механізму допомоги Україні, і запросила часткову виплату 3 мільярдів євро. Після завершення процесу зі схваленням держав-членів ця виплата стане першим пакетом часткової допомоги, коли-небудь наданим Києву.

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ЄС залишається стурбованим змінами до антикорупційних законів України та уважно оцінює наступні кроки Києва. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє.

Україна залежить від фінансової підтримки своїх західних партнерів, які обумовили цю допомогу проведенням реформ та боротьбою з корупцією.

Намагання Зеленського позбавити незалежності два антикорупційних наглядових органа викликало осуд з боку іноземних партнерів і спричинило перші після початку великої війни масові протести в країні.

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Негативна реакція змусила главу держави відступити, запропонувавши новий законопроект. Тим не менш, ЄС залишається дуже стурбованим будь-якими поправками до антикорупційних законів України та уважно оцінює наступні кроки Києва, сказав Мерсьє журналістам.

Хоча це не є відповіддю на суперечливі кроки Володимира Зеленського, рішення блоку виплатити лише частину очікуваних 4,5 мільярда євро з'явилося в момент високої політичної чутливості щодо іноземного фінансування України, йдеться у статті.

Люди, знайомі з цим питанням, які говорили на умовах анонімності, заявили, що попереднє повідомлення українських ЗМІ, яке пов'язувало скорочення допомоги з нещодавніми діями президента проти антикорупційних органів, було невірним.

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Тим не менш, за словами Мерсьє, в України ще є рік, щоб завершити визначені етапи реформ. Вони включають кроки щодо децентралізації виконавчої влади, реформування механізмів повернення активів та відбір суддів до Вищого антикорупційного суду країни.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Мерц не очікує змін до 2034 року і євроінтеграція України під питанням.

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