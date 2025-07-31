Мариновані огірки, в’ялені на сонці: такого ви ще не куштували

Якщо малосольні огірки вам вже трішки приїлися, приготуйте огірки, мариновані на сонці — це справжній делікатес. Адже вони мають хрустку текстуру, освіжаючий смак і надзвичайно прості в приготуванні, без штучних консервантів, повідомляє кулінарний youtube-канал.

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Інгредієнти: 3-літрова банка

1,5 кг огірків

2 пучки кропу

5−6 зубчиків часнику

1,5 столової ложки нейодованої солі (для маринування)

1 пакетик приправи для маринування

Приготування:

Добре помийте огірки, потім покладіть їх у банку, додавши велику кількість кропу та зубчиків часнику.

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Потім додайте ще кропу, огірків та зубчиків часнику, поки банка не буде повна. Зверху додайте нейодовану сіль та приправу для маринування. Залийте зверху водою кімнатної температури. Поставте банку на вулицю на сонячне місце. Через 2−3 дні перебування на сонці мариновані огірки будуть готові. Залежно від температури зовнішнього повітря, процес може тривати від 2 до 5 днів.

Раніше «ФАКТИ» публікували чудовий старовинний рецепт — солоні огірки по-монастирськи.

Також радимо взяти до уваги рецепт хрустких солоних огірків з тархуном на зиму.

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