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«Австострада» за 5 місяців побудувала Миколаївський водогін, — Максим Шкіль
Миколаївський водогін — проєкт національного масштабу. У звичайних умовах на реалізацію такого об'єкта необхідно 2,5 років, але компанія збудувала його за 5 місяців у режимі 24/7.
«Автострада» розпочала прокачку води між насосними станціями Миколаївського водогону, а загальна мережа водогону протяжністю 67,8 км повністю змонтована. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив засновник дорожної Групи Компаній «Автострада» Максим Шкіль.
За його словами, на водогоні в Миколаєві зараз триває ключовий етап пусконалагоджувальних робіт: фахівці перевіряють працездатність системи під середнім робочим тиском, тестують її герметичність, здійснюють промивку трубопроводів та стравлювання повітря.
«Прокачування води здійснюється поетапно. Спочатку вода з річки Південний Буг надходить через самопливні водоводи у приймальні камери першої насосної станції (ВНС-1). Після заповнення камер насосне обладнання подає воду змонтованими трубопроводами до другої станції підйому (ВНС-2). Після досягнення необхідного тиску розпочнемо заповнення наступної ділянки — від ВНС-2 до ВНС-3. Це один із найскладніших етапів: траса трубопроводу проходить через балки, низини, річки, автомобільні та залізничні шляхи, газопроводи. Через значні перепади висот у системі виникає надлишковий тиск. Щоб уникнути аварій, важливо поступово витіснити повітря з системи», — розповів Максим Шкіль. За його словами, паралельно тривають пусконалагоджувальні роботи, спрямовані на переведення системи в повністю автоматичний режим управління. Тим часом, на об’єкті збудовано три насосні станції, а прокачування води здійснюється за допомогою дизельних генераторів.
«Проте система не розрахована на довготривалу роботу в такому режимі. Для забезпечення стабільного функціонування необхідне підключення до постійного джерела електроживлення. Очікуємо на рішення щодо визначення балансоутримувача, передачі водогону на баланс відповідного підприємства та укладення договорів з енергопостачальником», — розповів засновник ГК «Автострада».
За його інформацією, для підключення водонасосних станцій до мереж електроживлення на кожній станції влаштовано розподільчий пристрій 35кВ і трансформаторна підстанція 35/0,4кВ (РП-ТП 35/0,4кВ). «Кабельні лінії прокладено під землею вздовж усієї траси. Розподільчі пристрої та трансформаторні підстанції розташовані у монолітних залізобетонних конструкціях з частковим обвалуванням. Таке рішення забезпечить надійний захист енергосистеми водогону в умовах війни», — зазначив Максим Шкіль.
Він додав, що встановлена система забезпечуватиме подачу 120 000 м³ води на добу для Миколаєва та ще 50 000 м³ — для зрошення полів у Новій Одесі та Миколаївському районі.
«Прокачка води між насосними станціями та пусконалагоджувальні випробування системи триватимуть кілька тижнів. Миколаївський водогін — це проєкт національного масштабу, який став відповіддю на гуманітарну катастрофу міста, де люди вже понад три роки живуть без доступу до якісної питної води. У звичайних умовах на реалізацію такого об'єкта треба 2,5 років. Але ми збудували його всього за 5 місяців — у режимі 24/7, „Австострада“ мобілізувала всі наявні ресурси та реалізувала цей проєкт повністю власними силами — без залучення субпідрядників», — розповів Максим Шкіль.
Нагадаємо, як повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, будівництво водогону в Миколаєві розпочалося у січні. Зараз обʼєкт готовий на 85%, систему вже промили, а монтаж ключового обладнання завершено.13
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