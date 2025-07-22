Трамп може роздавити путіна і без вторинних санкцій: що для цього потрібно

Дональду Трампу не потрібні так звані вторинні мита, щоб знищити доходи росії від нафти, які зараз становлять 160 мільярдів доларів на рік. У нього є кращий спосіб скоротити грошовий потік, який живить війну кремля проти України. Треба переконати Індію, другого за величиною клієнта росії, припинити купувати її нафту, одночасно домовившись з Саудівською Аравією про збільшення видобутку. Це забезпечило б стабільність світових цін на нафту в умовах падіння експорту з москви.

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США також могли б ефективно знизити ціну, яку росія отримує за продаж нафти за кордон, пішовши далі, ніж зниження. Разом ці заходи додали б ще більше проблем економіці путіна, яка вже стикається з напруженням через дефіцит бюджету, уповільнення зростання, збільшення боргів і все ще високу інфляцію, пише Reuters.

Саме цього, йдеться у статті, і прагне досягти Трамп, погрожуючи ввести вторинні мита для країн, які торгують з росією. Однак такі загальні вторинні мита матимуть стільки недоліків, що фінансові ринки не вірять, що американський президент виконає свою погрозу.

Показово, що російські акції та рубль подорожчали після його коментарів, а ціна на нафту впала — протилежне від того, що сталося б, якби інвестори вважали, що Трамп говорить серйозно.

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рф є третім за величиною виробником нафти у світі після США та Саудівської Аравії. Хоча її доходи значно впали, в червні вона експортувала 7,2 мільйона барелів нафти та нафтопродуктів, таких як дизельне пальне, на суму 13,6 мільярда доларів, що означає річний обсяг у понад 160 мільярдів доларів. Вилучення всіх цих поставок зі світового ринку призведе до різкого зростання цін. Серед іншого, це зашкодить американським споживачам, що негативно позначиться на популярності Трампа.

Іншою проблемою є Китай, який з січня по травень закупив майже третину російського експорту нафти за обсягом. Пекін є найважливішим союзником москви. Тож якщо Трамп введе 100% мита на китайський імпорт до США, він, ймовірно, не змінить поведінки Китаю. Він лише ще більше розпалить торгівельну війну з другою за величиною економікою світу та сприятиме зростанню інфляції в країні.

Теоретично Трамп міг би звільнити Китай від вторинних мит, наклавши їх на інші країни. Індія і Туреччина, які купують відповідно близько чверті та десятої частини російської нафти, стали б головними мішенями. Президент міг би мати більше шансів на успіх, тиснучи на них. Але політика, яка карає дружні країни, звільняючи від мит Китайську Народну Республіку, найсерйознішого довгострокового конкурента США, була б геополітичною дурістю.

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Трамп міг би використовувати як батоги, так і пряники, щоб переконати Індію і Туреччину припинити купувати російську нафту. Він міг би укласти вигідні для обох сторін угоди з цими країнами.

Одним зі стимулів могло б стати забезпечення альтернативних поставок сирої нафти на світові ринки. Це запевнило б Індію та Туреччину, що вони не платитимуть більше за енергоносії. Це також захистило б американських споживачів від підвищення цін на паливо.

Трамп також міг би переконати американських виробників, з якими він має добрі стосунки, збільшити видобуток нафти. У разі тимчасового дефіциту на ринку США могли б навіть випустити нафту зі своїх стратегічних запасів, що дало б буровим компаніям впевненість у збільшенні поставок.

Скорочення обсягів нафти, яку росія може експортувати, має бути лише частиною плану Трампа, зазначається в статті. Він також повинен знизити ціну, за якою москва продає свою нафту, про що йдеться у 18 пакеті санкцій ЄС проти кремля.

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