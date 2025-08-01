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Книга рецептів

Незвичайний крем-суп — лише три інгредієнти: вариться так швидко, що ви здивуєтеся

22:00 1 серпня 2025
Капустяний крем-суп із грушею. Фото кулінарки Елли Іванової

Є люди, які захоплюються вишуканою їжею в ресторані, але абсолютно консервативні щодо домашньої кухні. Час міняти звички! Адже вдома теж можна готувати страви на рівні високої ресторанної кухні. І нехай вас не дивує, що в суп додається груша, а в морозиво — сіль, в салат — черешня, а в шоколадний десерт — перець. Незвичайні поєднання — незвичайні смаки.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом чудового крем-супу з цвітної капусти з додаванням груші. Цей рецепт простий у виконанні, його втілення не займе багато часу.

Капустяний крем-суп з грушею

  • 1 невелика цвітна капуста (можна романеско)
  • 2 цибулини
  • 1 груша
  • Сіль
  • Перець
  • 30 г вершкового масла

Цвітну капусту відварити з цибулею та грушею, посоливши, поперчивши і наприкінці додавши вершкове масло. Перебити в блендері. При подачі додати часник і трохи оливкової олії.

Можна подати з сухариками.

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Смачного вам і вашим близьким! Готуйте з натхненням!

Нагадаємо рецепт пюре з цвітної капусти.

Фото з альбому Елли Іванової

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