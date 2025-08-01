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Незвичайний крем-суп — лише три інгредієнти: вариться так швидко, що ви здивуєтеся
Є люди, які захоплюються вишуканою їжею в ресторані, але абсолютно консервативні щодо домашньої кухні. Час міняти звички! Адже вдома теж можна готувати страви на рівні високої ресторанної кухні. І нехай вас не дивує, що в суп додається груша, а в морозиво — сіль, в салат — черешня, а в шоколадний десерт — перець. Незвичайні поєднання — незвичайні смаки.
Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом чудового крем-супу з цвітної капусти з додаванням груші. Цей рецепт простий у виконанні, його втілення не займе багато часу.
Капустяний крем-суп з грушею
- 1 невелика цвітна капуста (можна романеско)
- 2 цибулини
- 1 груша
- Сіль
- Перець
- 30 г вершкового масла
Цвітну капусту відварити з цибулею та грушею, посоливши, поперчивши і наприкінці додавши вершкове масло. Перебити в блендері. При подачі додати часник і трохи оливкової олії.
Можна подати з сухариками.
Смачного вам і вашим близьким! Готуйте з натхненням!
Нагадаємо рецепт пюре з цвітної капусти.
Фото з альбому Елли Іванової193
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