Незвичайний крем-суп — лише три інгредієнти: вариться так швидко, що ви здивуєтеся

Є люди, які захоплюються вишуканою їжею в ресторані, але абсолютно консервативні щодо домашньої кухні. Час міняти звички! Адже вдома теж можна готувати страви на рівні високої ресторанної кухні. І нехай вас не дивує, що в суп додається груша, а в морозиво — сіль, в салат — черешня, а в шоколадний десерт — перець. Незвичайні поєднання — незвичайні смаки.

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Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом чудового крем-супу з цвітної капусти з додаванням груші. Цей рецепт простий у виконанні, його втілення не займе багато часу.

Капустяний крем-суп з грушею 1 невелика цвітна капуста (можна романеско)

2 цибулини

1 груша

Сіль

Перець

30 г вершкового масла

Цвітну капусту відварити з цибулею та грушею, посоливши, поперчивши і наприкінці додавши вершкове масло. Перебити в блендері. При подачі додати часник і трохи оливкової олії.

Можна подати з сухариками.

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Смачного вам і вашим близьким! Готуйте з натхненням!

Нагадаємо рецепт пюре з цвітної капусти.

Фото з альбому Елли Іванової

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