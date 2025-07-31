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Все заради іміджу: експерт про повернення Меган Маркл до Великої Британії
Повернення Меган Маркл до Сполученого Королівства може бути не простим візитом, а ретельно розробленою стратегією зміни її публічного іміджу. Герцогиня Сассекська, яка була далекою від британської сцени після свого інституційного розриву з короною, має чіткий план відновлення зв'язку з суспільством Сполученого королівства. Відомий королівський експерт Річард Фіцвільямс розкрив деталі цього маневру, який вже починає викликати дебати в Англії.
Новина викликала неочікуваний переполох, знову активізувавши привиди старих негараздів між Віндзорами та Сассексами.
Принц Гаррі буде обличчям «Ігор Нескорених» 2027 року, а його дружина скористається цією можливістю, щоб примиритися з громадськістю та, можливо, навіть з королівською родиною. Що насправді могло статися, щоб Меган прийняла це рішення саме зараз?
З 2020 року, коли Гаррі та Меган залишили свої ролі старших членів королівської родини, їхні стосунки зі Сполученим Королівством пережили емоційні американські гірки. Їхній переїзд до Каліфорнії, разом із вибуховими інтерв'ю та викривальним документальним фільмом, спричинив різке падіння їхньої популярності на британській землі. Опитування чітко показали, що для багатьох громадян довіра та захоплення Меган зменшилися, пише Сatalunya.
Незважаючи на цю напружену атмосферу, Сассекси зберегли глобальну присутність, зосередившись на власних проєктах та окремих публічних виступах. Їхні діти, принц Арчі та принцеса Лілібет, виросли далеко від очей британської громадськості. Однак святкування «Ігор Нескорених» у 2027 році відкриває символічні двері до відновлення зв'язку з їхнім інституційним корінням.
Це можливість, яку Меган, здається, не бажає втрачати. Грандіозний план Меган Маркл розкрив королівський експерт Річард Фіцвільямс. Він стверджує, що її присутність на «Іграх Нескорених» буде вирішальною.
«Звичайно, очікується, що вона відвідає Бірмінгем. І не зробити цього було б публічним приниженням, — рішуче заявив він — Цей жест був би не лише демонстрацією підтримки її чоловіка, але й тактичним кроком для повернення легітимності в очах британської громадськості».
За словами експерта, «Ігри Нескорених» — це карта, яку Меган могла б «розіграти», маючи на увазі баланс між демонстрацією близькості та контролем над своїм іміджем.
«Це передбачає схвалення заходів щодо примирення», — сказав він, припускаючи, що за цим жестом стоїть ширша стратегія.
План має не лише сімейні наслідки, але й комунікаційні та іміджеві. Можливість того, що Меган знову ступить на британську землю на «Іграх Нескорених», дозволить їй продемонструвати оновлений імідж, далекий від скандалів та зосереджений на гуманітарних справах.
«Меган розрахує, що це може створити корисні зв'язки з громадськістю в Бірмінгемі, які їй, очевидно, потрібні», — додав Фіцвільямс, підкреслюючи прагматичний підхід герцогині.
Раніше повідомлялося про кризу у родині Сассексів, зокрема пов’язану з їх фінансовими проблемами.136
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