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Пенсія по інвалідності: хто може отримати виплати раніше і які суми призначають у 2025 році

14:32 4 серпня 2025
Пенсія по інвалідності. Фото з сайту https://invak.info

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», в Україні посилять вимоги для виходу на пенсію за віком. Попри це громадяни з інвалідністю мають право на призначення пенсії раніше загального пенсійного віку — за умови наявності страхового стажу.

Як повідомили у Пенсійному фонді України, у 2025 році розмір виплат і умови їх нарахування залежать від групи інвалідності, віку заявника та тривалості стажу.

Отже, пенсію по інвалідності можуть отримувати особи, яким офіційно встановлена одна з трьох груп інвалідності. Однак важливо враховувати мінімальний страховий стаж, який залежить від групи інвалідності та віку:

  • для І групи: від 1 року стажу (у віці до 25 років) до 10 років (для віку 54−59 років);
  • для ІІ та ІІІ груп: від 1 року (до 23 років) до 14 років (для 56−59 років).

Слід зазначити, що у 2025 році пенсійні виплати людям з інвалідністю залежать від розміру пенсії за віком. Тобто розмір пенсії по інвалідності визначають як відсоток від пенсії за віком:

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  • І група отримує 100% пенсії за віком,
  • ІІ група — 90%,
  • ІІІ група — 50%.

Важливо зазначити, що у страхову історію також включається період від моменту встановлення інвалідності до досягнення 60 років.

Пенсію за інвалідністю можна оформити через електронний портал ПФУ та особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду. Якщо заява подана протягом трьох місяців після встановлення інвалідності — виплата призначається з дати встановлення. Якщо пізніше — з дати подання документів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що частині українців Пенсійний фонд компенсує вартість продуктів харчування.

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