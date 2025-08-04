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Салат всього з одного інгредієнта з незвичайною заправкою: просто і дуже швидко

22:01 4 серпня 2025
Огірковий салат. Фото Елли Іванової

Що в салаті головне: інгредієнти чи заправка? Напевно на це питання кожен відповість по-своєму. Однак насправді важливий результат — смак салату.

Відкривати для себе нові смаки страв дуже цікаво. Взагалі гастрономія захоплююча. З одних і тих же інгредієнтів можна приготувати різні страви, використовуючи різні технології. А за одним і тим же рецептом можна отримати різний смак, якщо, наприклад, сорти томатів у салаті різні. Не бійтеся експериментувати! Готуйте з натхненням!

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом салату.

Огірковий салат

  • 1 великий свіжий огірок

Для соусу

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  • 1 яблуко
  • 2 столові ложки олії
  • Сіль за смаком
  • Сік лимона
  • Кілька листочків м'яти
  • Білий перець
  • 1 чайна ложка гірчиці
  • Мед — за бажанням

Огірок нарізати тонкими кільцями. Приготувати заправку, пропустивши через блендер очищене яблуко, доповнене соком лимона, гірчицею, сіллю та білим перцем, олією та медом.

Заправити салат.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт огіркового салату зі смачною заправкою.

Фото з альбому Елли Іванової

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