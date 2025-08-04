Салат всього з одного інгредієнта з незвичайною заправкою: просто і дуже швидко

Що в салаті головне: інгредієнти чи заправка? Напевно на це питання кожен відповість по-своєму. Однак насправді важливий результат — смак салату.

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Відкривати для себе нові смаки страв дуже цікаво. Взагалі гастрономія захоплююча. З одних і тих же інгредієнтів можна приготувати різні страви, використовуючи різні технології. А за одним і тим же рецептом можна отримати різний смак, якщо, наприклад, сорти томатів у салаті різні. Не бійтеся експериментувати! Готуйте з натхненням!

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом салату.

Огірковий салат 1 великий свіжий огірок Для соусу РЕКЛАМА 1 яблуко

2 столові ложки олії

Сіль за смаком

Сік лимона

Кілька листочків м'яти

Білий перець

1 чайна ложка гірчиці

Мед — за бажанням

Огірок нарізати тонкими кільцями. Приготувати заправку, пропустивши через блендер очищене яблуко, доповнене соком лимона, гірчицею, сіллю та білим перцем, олією та медом.

Заправити салат.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт огіркового салату зі смачною заправкою.

Фото з альбому Елли Іванової

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