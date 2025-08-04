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Салат всього з одного інгредієнта з незвичайною заправкою: просто і дуже швидко
Що в салаті головне: інгредієнти чи заправка? Напевно на це питання кожен відповість по-своєму. Однак насправді важливий результат — смак салату.
Відкривати для себе нові смаки страв дуже цікаво. Взагалі гастрономія захоплююча. З одних і тих же інгредієнтів можна приготувати різні страви, використовуючи різні технології. А за одним і тим же рецептом можна отримати різний смак, якщо, наприклад, сорти томатів у салаті різні. Не бійтеся експериментувати! Готуйте з натхненням!
Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом салату.
Огірковий салат
- 1 великий свіжий огірок
Для соусу
- 1 яблуко
- 2 столові ложки олії
- Сіль за смаком
- Сік лимона
- Кілька листочків м'яти
- Білий перець
- 1 чайна ложка гірчиці
- Мед — за бажанням
Огірок нарізати тонкими кільцями. Приготувати заправку, пропустивши через блендер очищене яблуко, доповнене соком лимона, гірчицею, сіллю та білим перцем, олією та медом.
Заправити салат.
І смачного!
Нагадаємо рецепт огіркового салату зі смачною заправкою.
Фото з альбому Елли Іванової175
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