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Огірковий салат зі смачною заправкою: зачарує вас із першої ложки

21:58 7 квітня 2025
Огірковий салат з гострим соусом

Великдень наближається. А ви вже продумали святкове меню? Звісно, не обійтися без салатів. Вони можуть бути традиційними, а можна приготувати щось нове, креативне. І не обов'язково готувати салат довго. Обирайте рецепти прості у втіленні. Ви заощадите час і сили. Сервіруйте святковий стіл красиво. Використовуйте тематичні посуд і текстиль — скатертину та серветки. Між стравами розмістіть декоративних курчат і зайчиків. Ваші рідні та близькі відчують цю особливу атмосферу і будуть вам вдячні. Готуйте із задоволенням.

Рецептом смачного салату поділилася кулінарка Елла Іванова.

Огірковий салат зі смачною заправкою

  • 1 великий свіжий огірочок
  • 1 цибулина
  • 3 варених яйця

Для соусу

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  • Зелень
  • Сіль
  • Перець
  • 1 столова ложка олії
  • 1 чайна ложка винного оцту
  • Можна додати перчик «чилі»

З'єднати нарізаний тонкими кільцями огірок, подрібнену цибулю і яйце. Готуємо заправку із зелені, олії, винного оцту, все це посолити, поперчити і перебити в блендері. Заправляємо салат.

І смачного!

Нагадаємо рецепт соусу-асорті до м'яса.

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Фото з альбому Елли Іванової

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