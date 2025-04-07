Огірковий салат зі смачною заправкою: зачарує вас із першої ложки

Великдень наближається. А ви вже продумали святкове меню? Звісно, не обійтися без салатів. Вони можуть бути традиційними, а можна приготувати щось нове, креативне. І не обов'язково готувати салат довго. Обирайте рецепти прості у втіленні. Ви заощадите час і сили. Сервіруйте святковий стіл красиво. Використовуйте тематичні посуд і текстиль — скатертину та серветки. Між стравами розмістіть декоративних курчат і зайчиків. Ваші рідні та близькі відчують цю особливу атмосферу і будуть вам вдячні. Готуйте із задоволенням.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом смачного салату поділилася кулінарка Елла Іванова.

Огірковий салат зі смачною заправкою 1 великий свіжий огірочок

1 цибулина

3 варених яйця Для соусу РЕКЛАМА Зелень

Сіль

Перець

1 столова ложка олії

1 чайна ложка винного оцту

Можна додати перчик «чилі»

З'єднати нарізаний тонкими кільцями огірок, подрібнену цибулю і яйце. Готуємо заправку із зелені, олії, винного оцту, все це посолити, поперчити і перебити в блендері. Заправляємо салат.

І смачного!

Нагадаємо рецепт соусу-асорті до м'яса.

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Фото з альбому Елли Іванової

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