Як випрати зимову куртку вдома і не зіпсувати її: блогерка Марина назвала 5 необхідних кроків

Блогерка Марина Жукова, яка нещодавно поділилася своїм досвідом прання великої ковдри, розповіла, як у домашніх умовах випрати зимову куртку, щоб не зіпсувати її зовнішній вигляд.

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Часто після прання на пуховику залишаються білі сліди, пух збивається у грудки, а засалені рукави не відпираються. І загалом куртка втрачає свій колір й виглядає облізлою.

«Щороку одне й те саме: виправ пуховик — а на виході розводи, грудки… Але в хороших пральнях куртки — як нові. Чому? Тому що у них система, а не «на око», — зазначає Марина.

Блогерка вважає, що запропоновані нею 5 кроків допоможуть у пранні. І результат буде, як після професійних пралень.

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По-перше, перед пранням потрібно обробити рукави, комір та кишені засобом для жирних плям (або гелем для посуду).

У пральну машину до відсіку для порошку додати 1 ст. ложку засобу проти накипу + гель для темної білизни. Це дасть м'яку воду та яскравий колір без розводів.

У барабан машини покласти тенісні м'ячики або жорсткі рушники. Вони збивають пух.

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Прати куртку потрібно в режимі «джинси» або «темна білизна» при температурі 40°, віджим встановити на 1000 оборотів. І ще обов'язково додаткове полоскання.

Сушити пуховик спочатку навиворіт, потім верхом. Плічка не використовувати — на них куртка витягнеться.

Раніше Марина Жукова розповіла, як відіпрати кухонні рушники до стану нових.

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