Нацполіція розслідує можливі зловживання аптек щодо ціноутворення на ліки

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за фактом можливого порушення законодавства у сфері постачання лікарських засобів, яке, за попередніми даними, може бути пов’язане з непрозорим ціноутворенням і завищенням вартості препаратів.

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Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит журналіста видання «Економічна правда».

Відомо, що 19 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено інформацію щодо можливих кримінальних правопорушень, окреслених у статтях про привласнення або розтрату майна через зловживання службовим становищем, а також про відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Повідомляється, що мова може йти про можливе порушення цьогорічної постанови Кабміну № 168. Ця постанова, серед іншого, забороняє так звані фармацевтичні маркетингові платежі - непрозорі виплати, які аптеки отримували від виробників ліків за розміщення чи пріоритетну рекомендацію певних брендів.

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Ці виплати десятиліттями формували приховану частину ціни на ліки — пацієнти фактично доплачували за рекламу, яку забезпечували безпосередньо в аптечних пунктах. Виробники передавали кошти мережам, щоб їхня продукція розміщувалася на полицях або рекомендувалася провізором. Заводи вимушені були компенсувати втрати через збільшення відпускної ціни препарату, що підвищувало і його кінцеву вартість.

У лютому 2025 року рішенням РНБО, введеним у дію указом Президента, було ухвалено тимчасову заборону такої практики. Регуляція мала на меті забезпечити справедливу конкуренцію на ринку ліків та знизити фінансовий тиск на пацієнтів.

Водночас за інформацією джерел «Економічної правди» у фармацевтичному середовищі та серед представників влади, частина аптечних мереж після 1 березня продовжила отримувати виплати за маркетинговими схемами поза правовим полем. Це, зокрема, підтверджено і довідкою, яку спеціальні служби підготували на ім'я президента.

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Міністерство охорони здоров’я, РНБО та МВС у відповідь на запити журналістів визнали, що контроль за дотриманням заборони маркетингових договорів не входить до їхніх безпосередніх повноважень. Наразі це питання розслідується поліцією в межах підозри про порушення кримінального законодавства.

Порушення заборони на маркетинг з боку аптек, за оцінками галузевих експертів, може бути не лише порушенням конкурентного законодавства, а й загрозою для прозорості фармринку та прав пацієнтів.

Досудове розслідування триває. Більше інформації не розголошується з огляду на кримінально-правові обмеження.

Нагадаємо, після численних звернень лікарів, громадських організацій та споживачів, держава вжила ряд важливих кроків для регулювання аптечного ринку. Зокрема, у лютому 2025 року Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) ухвалила ряд рішень: одним із них стало обмеження маркетингових платежів між виробниками та аптечними мережами та впровадження Національного каталогу цін на лікарські засоби, що дозволяє контролювати ціни на ліки та уникати необґрунтованих націнок з боку аптечних мереж.

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Крім того, у межах державної ініціативи щодо зниження цін на лікарські засоби низка вітчизняних фармацевтичних виробників підписали декларацію про добровільне зниження відпускних цін на найпопулярніші препарати в середньому на 30%.

Водночас Державна податкова служба (ДПС) активно проводить перевірки аптечних мереж на предмет дотримання законодавства щодо оподаткування.

Раніше у «ФАКТАХ» фахівчиня пояснила різницю між ВТМ та оригінальними ліками.

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