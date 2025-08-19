- 13:51 Входимо в довгий етап переговорів без будь-якого перемирʼя: аналітик про наслідки зустрічі Зеленського, Трампа і європейських лідерів у Вашингтоні
Неймовірно соковита скумбрія на грилі: як замаринувати, щоб усі просили добавки
Шеф-кухар Олександр Огороднік, який раніше показав швидкий спосіб приготування молодої кукурудзи у мікрохвильовці, поділився рецептом скумбрї на грилі в Instagram.
Інгредієнти:
- 4 тушки скумбрії або макрелі
- пучок петрушки (основа аромату)
- по трохи кропу і зеленої цибулі
- 3−4 зубчики часнику
- сік половини лимона
- 30 мл оливкової або звичайної олії
- сіль і перець — за смаком
Спосіб приготування:
«Усе перебиваємо блендером до соусоподібного стану. Заливаємо рибу, маринуємо 1 годину, і смажимо на гарячому грилі до рум’яної скоринки. Подаємо з маринованою цибулею та свіжою зеленню — буде ідеально», — розповів Огороднік.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно Огороднік поділився оригінальним рецептом смаженої печінки, яку він готує з додаванням абрикосів.
«Печінка — дуже недооцінений продукт. І багато хто просто не знає, як її правильно приготувати», — зазначив шеф-кухар.
Також він показав оригінальну подачу грецького салату — в помідорі із кремом з фети.39
