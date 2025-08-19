Неймовірно соковита скумбрія на грилі: як замаринувати, щоб усі просили добавки

Шеф-кухар Олександр Огороднік, який раніше показав швидкий спосіб приготування молодої кукурудзи у мікрохвильовці, поділився рецептом скумбрї на грилі в Instagram.

Інгредієнти:

- 4 тушки скумбрії або макрелі

- пучок петрушки (основа аромату)

- по трохи кропу і зеленої цибулі

- 3−4 зубчики часнику

- сік половини лимона

- 30 мл оливкової або звичайної олії

- сіль і перець — за смаком

Спосіб приготування:

«Усе перебиваємо блендером до соусоподібного стану. Заливаємо рибу, маринуємо 1 годину, і смажимо на гарячому грилі до рум’яної скоринки. Подаємо з маринованою цибулею та свіжою зеленню — буде ідеально», — розповів Огороднік.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Огороднік поділився оригінальним рецептом смаженої печінки, яку він готує з додаванням абрикосів.

«Печінка — дуже недооцінений продукт. І багато хто просто не знає, як її правильно приготувати», — зазначив шеф-кухар.

Також він показав оригінальну подачу грецького салату — в помідорі із кремом з фети.

