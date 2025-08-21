Справа у зневазі: недовіра до Меган Маркл гальмує примирення з принцом Гаррі

Кажуть, що Меган Маркл є головним фактором у триваючій ворожнечі між принцом Вільямом та принцом Гаррі. Заява була зроблена Інгрід Сьюард, головною редакторкою журналу Majesty та авторкою книги «Моя мати і я». Сьюард, яка пише про королівську родину понад 20 років, заявила, що Вільям, спадкоємець британського престолу, знає, як прихильники монархії у Великій Британії ставляться до герцогині Сассекської, пише Fox News.

ВІДЕО ДНЯ

«Її дуже не любить велика кількість монархістів цієї країни. Вони вважають її дуже… шкідливою для королівської родини. І також, я думаю, багато людей в Америці відчувають те саме. Їм не подобається, що Меган зневажає родину свого чоловіка та свою власну родину. Просто неймовірно, що її діти не бачили свого дідуся, — поділилася Сьюард, маючи на увазі колишнього голлівудського режисера освітлення Томаса Маркла. — Я думаю, що люди в Штатах вважають це надзвичайно дивним, і ми вважаємо це дуже дивним тут. І я думаю, що це справжня чорна пляма на характері Меган. Я думаю, що вона не змогла прийняти… свою власну родину, як би вона до неї не ставилася. Я маю на увазі, що Гаррі так і не зустрівся з її батьком, що надзвичайно».

Британська експертка з королівської родини Гіларі Фордвіч також розповіла Fox News Digital, що багато хто у Великій Британії має «негативне» уявлення про 44-річну герцогиню.

«Постійна відсутність довіри є головною причиною, чому високопоставлені королівські особи неохоче беруть участь у зусиллях щодо примирення, — заявила вона. — Їхні побоювання цілком обґрунтовані, бо будь-які приватні сімейні обговорення можуть стати публічними або бути використані для комерційних проєктів… Меган не має почуття обов'язку перед британською громадськістю чи інституцією».

РЕКЛАМА

Заяви Сьюард та Фордівіч з'явилися невдовзі після того, як журнал People повідомив, що Вільям і Гаррі продовжують йти «різними шляхами» без жодного спілкування між ними.

«Розрив дуже глибокий і дуже тривалий, — сказав виданню Роберт Лейсі, автор книги „Битва братів“. — На мою думку, він не зміниться, доки Гаррі не зробить крок і не вибачиться».

Інсайдери також повідомили виданню, що дзвінки та повідомлення Гаррі до Вільяма залишилися без відповіді.

РЕКЛАМА

Сьюард сказала, що також є вагома причина, чому 76-річний король також тримається на відстані.

«Я думаю, що Гаррі… дуже засмучений тим фактом, що йому не вдалося помиритися принаймні зі своїм батьком. Але справа не в тому, що його батько не любить його. Це тому, що його батько не довіряє синові і не впевнений, що він не повторить його слова десь. Він не може допустити, щоб це сталося. Тому королівській родині легше уникнути цієї проблеми», — зазначила експертка.

Раніше експерти розкритикували Гаррі через те, що він кидається захищати Меган, бо «люди так погано до неї ставляться».

РЕКЛАМА

49

Читайте нас у Facebook