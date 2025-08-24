Дронові перегони: що кажуть у США про нову тактику кремля проти українських міст

росія посилює нічні атаки безпілотників на українські міста та цивільну інфраструктуру. Оскільки москва швидко збільшує виробництво цієї зброї, її удари стають дедалі масованішими. Експерти зазначають, що більшість безпілотників не є особливо швидкими чи високотехнологічними, але вони достатньо дешеві, щоб кремль міг запустити понад 700 за одну ніч, намагаючись придушити протиповітряну оборону України та підірвати моральний дух цивільного населення, пише CNN.

Отримавши іранські розробки ударних безпілотників «Шахед», росія побудувала власний величезний завод для виробництва тисяч таких видів зброї щомісяця. Її тактика змушує Україну боротися за допомогою дорожчих боєприпасів та інновацій, оскільки менш дорогі методи оборони не такі ефективні.

Україна та росія були змушені покращити можливості використання дронів, щоб компенсувати недоліки у можливостях ВПС. Експерти кажуть, що Сполучені Штати та їхні європейські союзники по НАТО також активно працюють над удосконаленням дронів та операцій проти дронів, щоб зберегти перевагу в будь-яких майбутніх конфліктах.

«НАТО, ймовірно, зрештою використовуватиме дрони у великих масштабах. Не в таких масштабах, як росія та Україна, тому що у нас є ці величезні повітряні сили, в які ми інвестували і які можуть дуже швидко завдавати ударів з великою потужністю, але як доповнення до цього», — сказав CNN Роберт Толласт, науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних військ (RUSI), що спеціалізується на наземній війні.

Як пише видання, росія рухається до виробництва понад 6000 безпілотників типу «Шахед» щомісяця, повідомило CNN Міністерство оборони України. І виробляти ударні безпілотники всередині росії набагато дешевше, ніж на початку війни, коли москва купувала їх у Тегерана.

«У 2022 році росія платила в середньому 200 000 доларів за один такий безпілотник, — сказало джерело в Міністерстві оборони України. - У 2025 році ця цифра скоротилася приблизно до 70 000 доларів завдяки масштабному виробництву на заводі безпілотників „Алабуга“».

Але оцінки вартості сильно різняться — Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), аналітичний центр, що базується у Вашингтоні, виявив, що оцінки вартості «Шахед-136» коливаються від 20 000 до 50 000 доларів за безпілотник. Для порівняння, один перехоплювач ракет класу «земля-повітря» може коштувати понад 3 мільйони доларів.

Ця відносно низька вартість дозволяє кремлю посилювати свої нічні атаки безпілотників, а також проводити частіші масштабні атаки.

За даними ISW, зараз і Україна, і росія працюють над розробкою безпілотників на базі штучного інтелекту, які можуть самостійно приймати рішення на полі бою, а також створюють безпілотники-перехоплювачі, які можна було б використовувати як дешевший метод протидії повітряним атакам, ніж запуск ракет.

Також ЗСУ знайшли спосіб знизити небезпеку, завдаючи ударів по місцях виробництва та зберігання «Шахедів».

