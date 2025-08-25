11 серпня російські солдати прорвали оборону України на передовій та проникли у тил ворога. Карти полів битв, які ретельно оновлювалися розвідувальними групами з відкритими джерелами, показували червоний «вусик», що тягнувся на північ, на територію України, через кілька сіл. Це просування викликало тривогу серед прихильників Києва, які побоювалися, що це ознаменувало початок наступу, спрямованого на місто-фортецю Костянтинівку або логістичний центр Покровськ, що може забезпечити росії плацдарм у фортечному поясі України, пише The Telegraph.

ВІДЕО ДНЯ

Російські солдати не знали, що українські війська знали про плани ворога ще до початку місії. У відповідь, 12 серпня, українські війська розпочали те, що Генеральний штаб України назвав «активними заходами». Протягом кількох днів після наступу російські солдати опинилися в оточенні «Азову», одного з елітних підрозділів України. Цей прорив, один з найглибших з часів переходу до виснажливої війни, швидко перетворився на дороговартісний та смертельний провал. До 14 серпня українські військові заявили про стабілізацію ситуації. За даними корпусу «Азов», російські війська були витіснені з шести захоплених ними сіл.

Українські солдати цього тижня повідомили The Telegraph, що вторгнення більше не викликає занепокоєння після того, як війська «Азову» ліквідували багато російських солдатів.

Ця похмура російська тактика стала характерною рисою війни, оскільки москва шукає слабкі місця в обороні України. Невеликі групи російських солдатів відправляються вперед на мотоциклах та електросамокатах без підтримки, щоб швидко прорватися крізь українські лінії.

Шон Піннер, колишній британський морський піхотинець, який служив в корпусі «Азов», називає цю російську тактику «самогубними місіями».

РЕКЛАМА

Невеликі групи з двох-трьох солдатів просуваються вперед, прослизаючи в підвали, будинки та зруйновані будівлі, де вони чекають на підкріплення від інших підрозділів, весь час намагаючись залишатися прихованими від постійно присутніх очей України в небі. Це, за словами пана Піннера, майже неможливо.

«Немає жодної ділянки лінії фронту, якої не було б на екрані телевізора, — сказав він, описуючи стіну спостереження. — Це майже непроникна „залізна завіса“ дронів».

Українські солдати вважають, що російським військам вдалося прослизнути, незважаючи на постійне спостереження, через брак людських ресурсів, оскільки українські сили на той час перебували на ротації.

РЕКЛАМА

Але ситуація залишається нестабільною. Українські солдати кажуть, що російські війська використовують важкі бомбардувальники-дрони, здатні перевозити до 20 кг припасів, для підтримки утримуваних позицій та південних частин коридору.

Ці цифри свідчать про запеклі бої. Корпус «Азов» повідомив про втрати росіян у 385 солдатів, 37 транспортних засобів, однієї броньованої бойової машини та танка, що свідчить про поєднання невеликих партизанських підрозділів зі скоординованими атаками.

Безпосередня ціль нападу москви була очевидною: траса Добропілля-Краматорськ, один з найважливіших шляхів постачання в Донецькій області. Дорога з'єднує Добропілля з містом Краматорськом, що перебуває під обстрілами, слугуючи логістичною артерією для українських підкріплень та постачання.

Варто зазначити, як «Азов» взагалі з'явився в Добропіллі. Бригада історично діяла поблизу Харкова, але її розгортання тут для запобігання російському вторгненню свідчить про те, що нова структура корпусу надає їй більшої гнучкості.

РЕКЛАМА

Схоже, що Україна готова відправити своїх найбоєздатніших солдатів на зустріч з російськими військами лоб у лоб, якщо вони прорвуть перші лінії оборони.

Раніше повідомлялося, чому ні в якому разі Україні не можна втратити Донеччину.

12

Читайте нас у Facebook