Україна може віддати Донбас: у США припустили, за якої умови
росія захопила велику частину території на Донбасі. Для президента України Володимира Зеленського карта, представлена на зустрічі з Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні, являла собою набагато складнішу картину. Це було щось особисте. Подалі від камер український президент сказав Трампу, що його дід воював у Другій світовій війні за звільнення міст Донбасу від нацистів. Він не може просто так відмовитися, пише The New York Times.
Через кілька годин після повернення до Києва з США, Володимир Зеленський повторив цю думку.
«Було багато таких сімей, які боролися за звільнення Донбасу. Багато хто загинув, і багато хто був поранений. І я пояснив, що це особливо болісний момент у нашій історії та особливо болісна частина життя в Україні. Це не так просто, як може здатися», — сказав президент України.
Незрозуміло, до чого саме призведе нещодавній дипломатичний шквал, очолюваний Трампом, щоб покласти край війні. Але Донбас — багата на корисні копалини територія, яка складається переважно з Донецької та Луганської областей, — буде в центрі будь-яких переговорів.
Російський диктатор зажадав від України відмовитися від усього Донбасу. Його вимога включає навіть ту частину, яку росіяни не окупували, де проживає понад 200 000 українців у таких містах, як Краматорськ і Слов'янськ.
Українці виступають проти передачі будь-якої території росії, як показують опитування, а Конституція України забороняє її здачу. Зеленський стоїть перед вибором: або підтримати щось непопулярне серед українців, або ризикувати розгнівати пана Трампа.
«Це отруйна пігулка, — сказав Вадим Пристайко, колишній міністр закордонних справ. — Україні доведеться це проковтнути, а потім ми побачимо, як Україна це перетравить».
Колишні українські чиновники та політичні аналітики заявили, що єдиний спосіб, яким Володимир Зеленський може переконати українців поступитися територією, — це надати гарантії безпеки, що підтримуються Америкою. Це не вдавалося Україні з тих пір, як Трамп виключив членство в НАТО.
Але гарантія має бути сильною, наприклад, з певним поєднанням європейських військ та повітряної підтримки США, що стримає росію від майбутніх атак.
Балаш Ярабік, колишній політичний радник Європейського Союзу в Києві, сказав, що Україна, можливо, досягла точки, коли вона може погодитися на поступку територією «заради мирної угоди, яка принесе гарантії безпеки Заходу для України». Він додав: «Якщо в обмін вона повинна позбутися Донбасу, я думаю, що вона це зробить».
«Адміністрація Трампа вважає, що ці обміни територіями справді вигідні для України, оскільки вони вірять, що Донбас скоро впаде, і тоді в України не буде жодних шансів на подальші переговори», — сказав Максим Скрипченко, президент Центру трансатлантичного діалогу, дослідницької групи у Києві.
Українці бачать це по-іншому, додав він. Просування росії в регіоні було повільним протягом останніх трьох років. Відмова від решти Донбасу зараз також означатиме передачу міст і укріплень, які можуть допомогти росії розпочати майбутнє вторгнення.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому у жодному разі Україні не можна втратити Донеччину.
