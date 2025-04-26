Картофельный суп: идеальный вариант для сытного обеда
Картофельный суп чрезвычайно прост в приготовлении. Очень вкусный и сытный. Дети его точно оценят, пишет польский кулинарный сайт poprostupycha.
Ингредиенты:
- 2,5 л воды
- 3 большие моркови
- 1 сельдерей
- 2 корня петрушки
- 2 столовые ложки петрушки
- 1 столовая ложка укропа
- 1 чайная ложка соли
- щепотка черного перца
- 1 зубчик чеснока
- 800 г картофеля
- 100 мл сливок 30% или 2 столовые ложки густых сливок
- 1 чайная ложка пшеничной муки
Приготовление:
Доведите воду до кипения в большой кастрюле. Морковь и петрушку нарежьте кубиками. Нарежьте сельдерей более крупными кусочками. Бросаем в кипящую воду. Также добавляем соль, перец, прессованный чеснок, измельченную петрушку и укроп. Варите на среднем огне 30−40 минут. Картофель очистите и нарежьте кубиками.
В разогретую сковороду с небольшим количеством масла добавьте нарезанный картофель. Жарить на среднем огне примерно 5−7 минут, периодически помешивая.
Добавляем его в суп. Варите примерно 15 минут. Налейте половник супа в большую чашку. Добавьте сливки и муку и все перемешайте. Вылить в суп и варить еще несколько минут на медленном огне. Приправить картофельный суп по вкусу — солью, перцем, свежей зеленью (измельченной петрушкой, укропом или любистком).
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