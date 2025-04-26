Картофельный суп: идеальный вариант для сытного обеда

Картофельный суп чрезвычайно прост в приготовлении. Очень вкусный и сытный. Дети его точно оценят, пишет польский кулинарный сайт poprostupycha.

ВІДЕО ДНЯ

Ингредиенты: 2,5 л воды

3 большие моркови

1 сельдерей

2 корня петрушки

2 столовые ложки петрушки

1 столовая ложка укропа

1 чайная ложка соли

щепотка черного перца

1 зубчик чеснока

800 г картофеля

100 мл сливок 30% или 2 столовые ложки густых сливок

1 чайная ложка пшеничной муки

Приготовление:

Доведите воду до кипения в большой кастрюле. Морковь и петрушку нарежьте кубиками. Нарежьте сельдерей более крупными кусочками. Бросаем в кипящую воду. Также добавляем соль, перец, прессованный чеснок, измельченную петрушку и укроп. Варите на среднем огне 30−40 минут. Картофель очистите и нарежьте кубиками.

РЕКЛАМА

В разогретую сковороду с небольшим количеством масла добавьте нарезанный картофель. Жарить на среднем огне примерно 5−7 минут, периодически помешивая.

Добавляем его в суп. Варите примерно 15 минут. Налейте половник супа в большую чашку. Добавьте сливки и муку и все перемешайте. Вылить в суп и варить еще несколько минут на медленном огне. Приправить картофельный суп по вкусу — солью, перцем, свежей зеленью (измельченной петрушкой, укропом или любистком).

Напомним рецепт овощного супа с курицей.

РЕКЛАМА

237

Читайте нас в Facebook