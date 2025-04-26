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Картофельный суп: идеальный вариант для сытного обеда

20:08 26 апреля 2025
Картофельный суп. Фото автора рецепта

Картофельный суп чрезвычайно прост в приготовлении. Очень вкусный и сытный. Дети его точно оценят, пишет польский кулинарный сайт poprostupycha.

Ингредиенты:

  • 2,5 л воды
  • 3 большие моркови
  • 1 сельдерей
  • 2 корня петрушки
  • 2 столовые ложки петрушки
  • 1 столовая ложка укропа
  • 1 чайная ложка соли
  • щепотка черного перца
  • 1 зубчик чеснока
  • 800 г картофеля
  • 100 мл сливок 30% или 2 столовые ложки густых сливок
  • 1 чайная ложка пшеничной муки

Приготовление:

Доведите воду до кипения в большой кастрюле. Морковь и петрушку нарежьте кубиками. Нарежьте сельдерей более крупными кусочками. Бросаем в кипящую воду. Также добавляем соль, перец, прессованный чеснок, измельченную петрушку и укроп. Варите на среднем огне 30−40 минут. Картофель очистите и нарежьте кубиками.

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В разогретую сковороду с небольшим количеством масла добавьте нарезанный картофель. Жарить на среднем огне примерно 5−7 минут, периодически помешивая.

Добавляем его в суп. Варите примерно 15 минут. Налейте половник супа в большую чашку. Добавьте сливки и муку и все перемешайте. Вылить в суп и варить еще несколько минут на медленном огне. Приправить картофельный суп по вкусу — солью, перцем, свежей зеленью (измельченной петрушкой, укропом или любистком).

Напомним рецепт овощного супа с курицей.

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