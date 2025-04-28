Пряники из козульного теста: выйдут у каждой хозяйки

Его называют идеальным тестом для пряников. Оно готовится на жженом сахаре. В отличие от медовых пряников, козули не такие мягкие, они более сухие, хрустящие. Но и хранятся дольше — до года. Кстати, готовое козульное тесто можно хранить в холодильнике около месяца, завернув его в пищевую пленку. Пряники из козульного теста могут иметь разную форму, и часто они связаны с тематикой вашего события, делится фудблогер Лана Юрченко.

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Ингредиенты:

300 г сахара (для карамели)

200 г сахара (в яйца)

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3 желтка и 1 целое яйцо (С1 категории)

200 г кипятка

200 г сливочного масла 82% жирности

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800−900 г муки

0,5 ч. л. соли

1 ч. л. соды (8 г)

2 ч. л. корицы

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0,5 ч. л. имбиря молотого

1 ч. л. мускатного ореха

0,5 ч. л. кардамона

0,5 ч. л. гвоздики

или 2 ч. л. с верхом смеси для пряников

Взбиваем до белого яйца и 200 г сахара.

Готовим карамель: в широкую кастрюлю с толстым дном всыпаем 300 г сахара и ставим на плиту на средний (5 из 9) огонь. Как только сахар начинает плавиться по краям кастрюли, перемешиваем его лопаткой. Постоянно перемешиваем силиконовой лопаткой с длинной ручкой до полного растворения сахара.

В несколько приемов осторожно вливаем крутой кипяток и постоянно перемешиваем. В кипящую карамель добавляем специи, соль и соду и хорошо перемешиваем. Огонь убавляем до минимального (1 из 9), добавляем сливочное масло, нарезанное кубиками, и перемешиваем до полного растворения масла. При постоянном помешивании вливаем сахарно-яичную смесь. В миску просеиваем муку и выливаем карамель, вымешиваем лопаткой или в кухонной машине.

Тесто должно получиться вязкое, тягучее и хорошо формируемое в шарик.

Тесто перекладываем в два пакета и отправляем в холодильник на ночь или сутки. Перед выпечкой тесто достаем из холодильника и оставляем на час при комнатной температуре.

Каждый кусок теста делим пополам и хорошо разминаем, согревая руками, как пластилин. Тесто раскатываем толщиной 5 мм и вырезаем фигурки.

Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов (верх-низ) 8−9 мин.

Ароматные пряники можно расписать белковой глазурью.

Ранее фудблогер Аннина Карпенко поделилась рецептом шведского «Торта из ИКЕА» — вкусного и очень простого в приготовлении.

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