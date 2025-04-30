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Нежные слойки с кремом и клубникой: идеальный десерт, когда нужно быстро

19:02 30 апреля 2025
Как приготовить нежные слойки с кремом и клубникой

Известная фудэкспертка Светлана Левицкая, ранее выложившая рецепт икры из свеклы, рассказала, как приготовить нежные слойки с кремом.

«Нежные, слоистые, с кремом и свежей клубникой — это не просто слойки, это твоя заслуженная радость. Готовить очень просто, на все уйдет около часа времени. Идеальный десерт, когда нужно быстро!» — написала она.

Ингредиенты:

- Упаковка слоеного теста — 500 г
- Свежая клубника
- 1 яйцо (для смазки)
- 1 ст.л.
- 4 желтка
- 400 мл стакана молока
- ¼ ч.л. соли
- 30 г стакана кукурузного крахмала
- 100 г стакана сахара
- 2 ч.л. ванильного экстракта
- 30 г сливочного масла

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Способ приготовления:

«Смешать крахмал, сахар и соль. Добавить желтки, взбить до однородности. Подогреть молоко с ванилью до появления пузырьков. Медленно ввести горячее молоко в яичную смесь. Перелить в кастрюлю, варить на среднем огне до загустения. Добавить масло, перемешать, охладить крем в холодильнике, накрыв пленкой вконтакт. Нарезать тесто квадратами. Сложить как в видео, смазать яйцом. Выпекай при 200 °C 20−25 мин до золотистого цвета. Остудить, разрезать, наполнить кремом и клубникой. Присыпать сахарной пудрой и наслаждаться», — написала фудэксперт.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, как приготовить слойки с грушей и камамбером.

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