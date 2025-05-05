«Солдат принял роды у незнакомой женщины в селе, только что освобожденном от врага»: история врача, на счету которой 50 миссий на прифронтовые территории

- Вскоре после того, как в 2022 году мы с мужем вырвались из временно оккупированного Мелитополя, я начала участвовать в экспедициях украино-израильской миссии медицинских волонтеров Frida в прифронтовые и освобожденные от врага села и города, — рассказала «ФАКТАМ» врач-дерматолог Ирина Власенко, которая сейчас живет в Киеве. — Задача таких экспедиций — оказание медицинской помощи людям, живущим рядом с зонами боевых действий или пережившим оккупацию. На моем счету уже больше 50 таких выездов. Первый из них был осенью 2022 года на только что деоккупированную часть Херсонщины. Тогда в одном из сел люди рассказали, что украинскому солдату пришлось принять роды у местной женщины, ведь у нее уже начались схватки, а быстро доставить роженицу в больницу возможности не было. Я разговаривала с тем высоченным артиллеристом, который принял роды. Он рассказал, что у них двое детей, знает, откуда они берутся (улыбается — Авт.). Не побоялся помочь незнакомой женщине родить. На свет появилась девочка.

«К счастью, там почти нет детей»

- Недавно наша волонтерская команда врачей вернулась из очередной поездки — на этот раз на пограничную Сумщину в села Червленое и Курган (Лебединская громада), — продолжает Ирина Власенко, возглавлявшая экспедицию. — К счастью, сейчас там почти нет детей. Это правильно, что родители их вывезли, ведь там опасно — пока идет война, остается риск, что враг начнет наступление на Сумщину и эти села снова окажутся в зоне боевых действий. Что это за беда, местные хорошо знают — в 2022 году пережили оккупацию.

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В тех селах (как и во всех прифронтовых) остались преимущественно пожилые и маломобильные люди. Это и есть пациенты наших волонтерских медицинских экспедиций. Им требуются от нас не только врачебные консультации, медпрепараты, но и моральная поддержка, внимание, доброе слово. И мы стараемся им это дать — донести местным, что о них не забыли, их не бросили на произвол.

Бывает, во время экспедиций прием пациентов длится с восьми утра до восьми вечера

— На территориях, по которым прошла война, осталось большое количество мин. Плюс — снаряды и другие неразорвавшиеся боеприпасы. Это делает опасным ведение там сельского хозяйства. А разминирование требует много времени и усилий. Жители сел Сумской области, в которых побывала ваша команда врачей, имеют возможность обрабатывать поля, огороды, выпасать скот?

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— К счастью, имеют. Собственно, они живут с того, что сами выращивают. Пенсионеры к тому же получают пенсии. Работают на разных должностях (в старостате, клубе, на почте, в магазинах) люди преимущественно в возрасте 50 лет и старше. Более молодых мало — уехали.

— Сколько врачей приняло участие в волонтерской экспедиции в эти села?

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— Команда состояла из 25 человек — вместе со студентами. Врачей было 19.

— За участие в волонтерских экспедициях медики получают денежное вознаграждение?

- Нет. Все мы участвуем в этих поездках на общественных началах — бесплатно. Но нас обеспечивают питанием. Так что фактически работаем за еду. На этот раз мы ночевали в отеле (я бы его назвала общежитием). Там мы завтракали и ужинали. Обед нам привозили на место проведения медицинских приемов в селах. Была возможность принять душ. И это очень ценно. Во время некоторых экспедиций это благо цивилизации недоступно. Или бывает так, как в прошлом году во время экспедиции в Донецкую область: мылись в душе во дворе у соседки, а ночевали в амбулатории, в которой принимали пациентов. В тот раз команда была более многочисленной. Так что возле душа выстраивалась в очередь по 40 человек (улыбается — Авт.).

Волонтерская команда врачей во время одной из экспедиций

«Женщина поплачет-поплачет — и за работу. Да еще и скажет: «Нечего меня жалеть!»

— В экспедиции в прифронтовые районы ездите на бронированной машине?

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- Нет. В нашем распоряжении обычная карета «скорой», переоборудованная в гинекологический кабинет. На этот раз мы были далеко от фронта. Однако я как руководитель команды выяснила, где находятся укрытия и возле общежития, где мы ночевали, и на локациях, где вели прием. Ведь идет война, поэтому опасность жизни может возникнуть в любое время и в любом месте.

— Что вы брали с собой?

— Запас лекарств, УЗИ-аппарат, ЭКГ-аппарат, приборы для измерения давления (артериального и внутриглазного). Среди нас был реабилитолог, у которого были свои приборы.

— Запас лекарств, который везете с собой, раздаете местным безвозмездно?

- Да. Врачи выписывают пациентам те или иные препараты, и мы бесплатно раздаем их. По возможности, выдаем запас на месяц.

Знаем, какие лекарства наиболее востребованы (кардиологические, неврологические, обезболивающие, антибиотики), и везем в экспедиции значительный их запас. Правда, как правило, на второй день приема пациентов медпрепаратов для раздачи не хватает. Почему? Мы физически не можем везти с собой целую аптеку.

Кроме лекарств, привозим в прифронтовые села памперсы для взрослых и детей. Иногда — теплую одежду.

— Из того, что рассказали местные на Сумщине, что вам запомнилось?

- Отвечу шире. Меня поражает контраст между тем, какими люди на таких территориях были год назад и сейчас. Сейчас они устали, истощены неопределенностью — тем, что не знают, не понимают, сколько еще продлится война. Они утомились ждать мира. Однако это сильные духом люди. В чем это выражается? Женщина поплачет-поплачет — и за работу. Да еще и скажет: «Нечего меня жалеть!»

У многих из них воюют сыновья, мужья, дочери. Эти люди одновременно переживают за родных на фронте и за себя. Психологическое напряжение не ослабевает уже более трех лет, и это изматывает (собственно, то же можно сказать о многих в глубоком тылу).

«Для этих людей важно понимание, что о них не забыли», — Ирина Власенко

— Перед экспедициями вы договариваетесь с местными государственными и военными администрациями, что приедете?

- Да, согласовываем наши поездки с властью на местах. Заранее говорим, врачи каких специальностей будут, сколько пациентов сможем принять. Однако, как правило, на последнее никто не обращает внимания — приходят гораздо больше. Так что случается, что прием длится с восьми утра до восьми вечера. Отказать ни одному из пациентов не можем, ведь медицинскую помощь люди ждут месяцами.

— Расскажите, пожалуйста, о себе. От ваших коллег слышал, что вы дважды бежали из оккупации. Это соответствует действительности?

- Да. Расскажу подробнее. Я родилась и выросла в Мелитополе. Моя мама — врач. Так что я с детства мечтала об этой профессии. Поступила в Луганский государственный медицинский университет. В 2014-м, когда училась на четвертом курсе, россия развязала войну (тогда еще гибридную) против Украины. Когда враг захватил Луганск, я жила надеждой, что вскоре ВСУ его освободят. К сожалению, этого не произошло, и я уехала в Запорожье, перевелась в местный медико-фармацевтический университет. Там и получила диплом врача. Вышла замуж. Мы с мужем жили в Мелитополе. Я работала в частной клинике, муж открыл свой барбершоп.

Российские захватчики оккупировали Мелитополь на третий день полномасштабного вторжения. Мы с мужем были среди тех, кто весной 2022 организовывали в городе проукраинские акции. Я продолжила работать в клинике, муж — в своем барбершопе. Плату брали исключительно гривнами. К тому же имели определенные сбережения. Что вам сказать о нашем душевном состоянии в тот период? Жить в оккупированном городе тяжело, прежде всего, в психологическом плане: ходить по улицам приходится, опустив глаза вниз — чтобы не встречаться взглядом с российскими солдатами. А они чуть не на каждой улице. В глазах — недоброжелательность, агрессия. Ведут себя нагло, злословят.

Что послужило поводом к тому, чтобы мы с мужем эвакуировались? Мелитополь — город маленький, там не просто что-нибудь скрыть. Люди предупредили нас о том, что нам грозит арест. Поэтому мы, не теряя времени, выехали на территорию, подконтрольную украинским властям. Поселились в Киеве. Муж добровольцем вступил в ряды ВСУ. Сейчас он оператор дронов. Я нашла работу по специальности. А по выходным участвую в экспедициях украино-израильской миссии медицинских волонтеров. Уже продолжительное время возглавляю эти выезды.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что глава «Госпитальеров», народный депутат Украины Яна Зинкевич считает, что каждый удар по гражданским и медикам — это еще одно доказательство, что враг боится не оружия, а нашей человечности.

На фото в заголовке Ирина Власенко во время одной из миссий

Фото предоставлены Ириной Власенко

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