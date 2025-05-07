Пикантный маринованный редис с зеленью: кулинарный тренд весеннего сезона

Редис — безусловный фаворит весны. Приготовление этого блюда простое, поэтому смело беритесь. Самое трудное — дождаться, когда уже будет готова эта вкуснятина. В результате получите яркую и пикантную закуску, которая точно понравится вам и родным. Она подходит к мясу, шашлыку или просто как хрустящий перекус, делится фудблогер Кристина Бортник.

ВІДЕО ДНЯ

Ингредиенты: Редис — 300 г

1 синяя луковица

Небольшой пучок укропа

Небольшой пучок петрушки

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. уксуса (яблочного, винного или белого — на твой вкус)

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

1 маленький красный острый перчик (или по желанию)

Приготовление:

Подготовь овощи. Редиску помой, обрежь хвостики. Если хочешь быть в тренде — слегка прибей каждую редиску кухонным молоточком или обратной стороной ножа (можно редиску обмотать пищевой пленкой, чтобы не разлеталась). Синюю луковицу нарежь тоненькими полукольцами. Укроп и петрушку мелко поруби. Острый перчик нарежь тоненькими кружочками (без семян, если не любишь слишком острое).

РЕКЛАМА

В глубокой миске соедини побитую редиску, лук, зелень и острый перец. В отдельной чашке смешай оливковое масло, уксус, соль и перец. Хорошо перемешай вилкой или венчиком. Полей овощи заправкой, тщательно перемешай руками или ложкой, чтобы все равномерно покрылось маринадом.

Накрой пищевой пленкой или крышкой и отправь в холодильник минимум на 30−60 минут. А еще лучше — на несколько часов.

Перед подачей можно добавить еще немного свежей зелени для красоты.

РЕКЛАМА

Напомним рецепт очень вкусного маринованного лука.

134

Читайте нас в Facebook