Пикантный маринованный редис с зеленью: кулинарный тренд весеннего сезона
Редис — безусловный фаворит весны. Приготовление этого блюда простое, поэтому смело беритесь. Самое трудное — дождаться, когда уже будет готова эта вкуснятина. В результате получите яркую и пикантную закуску, которая точно понравится вам и родным. Она подходит к мясу, шашлыку или просто как хрустящий перекус, делится фудблогер Кристина Бортник.
Ингредиенты:
- Редис — 300 г
- 1 синяя луковица
- Небольшой пучок укропа
- Небольшой пучок петрушки
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. уксуса (яблочного, винного или белого — на твой вкус)
- Соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
- 1 маленький красный острый перчик (или по желанию)
Приготовление:
Подготовь овощи. Редиску помой, обрежь хвостики. Если хочешь быть в тренде — слегка прибей каждую редиску кухонным молоточком или обратной стороной ножа (можно редиску обмотать пищевой пленкой, чтобы не разлеталась). Синюю луковицу нарежь тоненькими полукольцами. Укроп и петрушку мелко поруби. Острый перчик нарежь тоненькими кружочками (без семян, если не любишь слишком острое).
В глубокой миске соедини побитую редиску, лук, зелень и острый перец. В отдельной чашке смешай оливковое масло, уксус, соль и перец. Хорошо перемешай вилкой или венчиком. Полей овощи заправкой, тщательно перемешай руками или ложкой, чтобы все равномерно покрылось маринадом.
Накрой пищевой пленкой или крышкой и отправь в холодильник минимум на 30−60 минут. А еще лучше — на несколько часов.
Перед подачей можно добавить еще немного свежей зелени для красоты.
Напомним рецепт очень вкусного маринованного лука.134
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