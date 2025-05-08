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Это блюдо готовят даже мишленовские повара: просто, быстро и вкусно
Ферментированные овощи очень полезны и вкусны, а такое необычное блюдо как маринованный сельдерей готовят даже в мишленовских ресторанах. Этот деликатес готовит и легендарный британский кулинар Гордон Рамзи, рецепты которого пользуются популярностью во всем мире. Маринованный сельдерей можно добавлять в салаты, он идеально подходит для запеченной курицы и других блюд.
Кулинар Элла Иванова предложила свою версию рецепта маринованного сельдерея. Готовится блюдо быстро и просто. В этом вы можете убедиться лично, приготовив его, когда у вас будет хоть немного свободного времени. Возможно, вы захотите приготовить маринованный сельдерей не раз.
Маринованный сельдерей
- Сельдерей (стебли)
Для маринада
- 1 литр воды
- 1 чайная ложка соли
- 1 столовая ложка сахара
- 1 столовая ложка яблочного или винного уксуса
- Перец горошком
- 2 лавровых листика
- Перчик «чили»
- 1 зубчик чеснока
- Имбирь (по вкусу)
Маринад из вышеуказанных ингредиентов доводим до кипения. Заливаем стебли сельдерея. Охлаждаем. Накрываем пищевой пленкой и ставим на ночь в холодильник.
И приятного аппетита!
Напомним рецепт деликатесной вяленой свеклы.
Фото из альбома Эллы Ивановой395
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