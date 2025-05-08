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Книга рецептов

Это блюдо готовят даже мишленовские повара: просто, быстро и вкусно

22:00 8 мая 2025
Маринованный сельдерей

Ферментированные овощи очень полезны и вкусны, а такое необычное блюдо как маринованный сельдерей готовят даже в мишленовских ресторанах. Этот деликатес готовит и легендарный британский кулинар Гордон Рамзи, рецепты которого пользуются популярностью во всем мире. Маринованный сельдерей можно добавлять в салаты, он идеально подходит для запеченной курицы и других блюд.

Кулинар Элла Иванова предложила свою версию рецепта маринованного сельдерея. Готовится блюдо быстро и просто. В этом вы можете убедиться лично, приготовив его, когда у вас будет хоть немного свободного времени. Возможно, вы захотите приготовить маринованный сельдерей не раз.

Маринованный сельдерей

  • Сельдерей (стебли)

Для маринада

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  • 1 литр воды
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 столовая ложка сахара
  • 1 столовая ложка яблочного или винного уксуса
  • Перец горошком
  • 2 лавровых листика
  • Перчик «чили»
  • 1 зубчик чеснока
  • Имбирь (по вкусу)

Маринад из вышеуказанных ингредиентов доводим до кипения. Заливаем стебли сельдерея. Охлаждаем. Накрываем пищевой пленкой и ставим на ночь в холодильник.

И приятного аппетита!

Напомним рецепт деликатесной вяленой свеклы.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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