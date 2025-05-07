Печеночный паштет с неожиданным ингредиентом: вкусно, как в ресторане
Паштеты нежные и вкусные. Сегодня в продаже их достаточно много. Но стоят они недешево. Приготовленный дома паштет обойдется намного дешевле. К тому же домашний паштет есть домашний. Вы можете быть уверены, что он натуральный. А натуральная еда — залог здоровья.
Рецептом печеночного паштета с добавлением тыквы поделилась кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне и открывать интересные вкусы. Готовьте с удовольствием! Угощайте вкусной едой родных и близких. Подавайте ее красиво.
Вкусный паштет из печени с добавлением тыквы
300 г куриной печени
Соль
Перец
150 г тыквы
2 луковицы
2 столовые ложки растительного масла
Запекаем примерно 15 минут при температуре 180 градусов печень, лук, тыкву, предварительно посолив, поперчив и добавив растительное масло.
Добавляем 100 граммов мягкого сливочного масла и пропускаем через блендер, а потом еще при желании и через сито. Поливаем растопленным сливочным маслом (30 г).
Помещаем в холодильник на ночь.
И приятного аппетита!
Ранее Элла Иванова рассказывала, как приготовить очень вкусный маринованный лук.
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Фото Эллы Ивановой147
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