Печеночный паштет с неожиданным ингредиентом: вкусно, как в ресторане

Паштеты нежные и вкусные. Сегодня в продаже их достаточно много. Но стоят они недешево. Приготовленный дома паштет обойдется намного дешевле. К тому же домашний паштет есть домашний. Вы можете быть уверены, что он натуральный. А натуральная еда — залог здоровья.

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Рецептом печеночного паштета с добавлением тыквы поделилась кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне и открывать интересные вкусы. Готовьте с удовольствием! Угощайте вкусной едой родных и близких. Подавайте ее красиво.

Вкусный паштет из печени с добавлением тыквы

300 г куриной печени

Соль

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Перец

150 г тыквы

2 луковицы

2 столовые ложки растительного масла

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Запекаем примерно 15 минут при температуре 180 градусов печень, лук, тыкву, предварительно посолив, поперчив и добавив растительное масло.

Добавляем 100 граммов мягкого сливочного масла и пропускаем через блендер, а потом еще при желании и через сито. Поливаем растопленным сливочным маслом (30 г).

Помещаем в холодильник на ночь.

И приятного аппетита!

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Ранее Элла Иванова рассказывала, как приготовить очень вкусный маринованный лук.

Фото Эллы Ивановой

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