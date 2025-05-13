Ароматный кекс с творогом: порадуйте себя этой полезной выпечкой

Такой кекс — это вкусная, мягкая и ароматная выпечка, которая готовится несложно. Ингредиенты точно есть у вас дома, поэтому блюдо бюджетное и вместе с тем дает хорошее насыщение, делится фудблогер Талли Королева.

ВІДЕО ДНЯ

Тесто:

300 г творога

стакан сахара

РЕКЛАМА

3 ст. л. сметаны

щепотка соли

3 яйца (я брала 4 желтка)

РЕКЛАМА

3 ст. л. растопленного сливочного масла (масло топленое также)

1,5 стакана просеянной муки

1 ч. л. разрыхлителя

0,5 ч. л. соды, погасить



По желанию в тесто можно добавить курагу, изюм, вяленые вишни.

Приготовление

РЕКЛАМА

Все перемешайте в миске, но не месите тесто долго! Положить в форму и выпекать при температуре 180 градусов Цельсия до готовности, до сухой зубочистки! Для хорошо желтого цвета можно добавить в тесто немного куркумы. Также можно посыпать штрейзелем перед выпеканием.

Ранее о том, как приготовить сырный кекс — сытный вариант для утренних чаепитий, — рассказывала кулинар Рена Лобанова.

Фото Талли Королевы

161

Читайте нас в Facebook