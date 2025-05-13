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Ароматный кекс с творогом: порадуйте себя этой полезной выпечкой
Такой кекс — это вкусная, мягкая и ароматная выпечка, которая готовится несложно. Ингредиенты точно есть у вас дома, поэтому блюдо бюджетное и вместе с тем дает хорошее насыщение, делится фудблогер Талли Королева.
Тесто:
300 г творога
стакан сахара
3 ст. л. сметаны
щепотка соли
3 яйца (я брала 4 желтка)
3 ст. л. растопленного сливочного масла (масло топленое также)
1,5 стакана просеянной муки
1 ч. л. разрыхлителя
0,5 ч. л. соды, погасить
По желанию в тесто можно добавить курагу, изюм, вяленые вишни.
Приготовление
Все перемешайте в миске, но не месите тесто долго! Положить в форму и выпекать при температуре 180 градусов Цельсия до готовности, до сухой зубочистки! Для хорошо желтого цвета можно добавить в тесто немного куркумы. Также можно посыпать штрейзелем перед выпеканием.
Ранее о том, как приготовить сырный кекс — сытный вариант для утренних чаепитий, — рассказывала кулинар Рена Лобанова.
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Фото Талли Королевы161
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