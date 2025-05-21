«россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, — о завершении войны», — заявил Трамп. Это какой-то запоздалый анонс. Они же уже начались несколько дней назад в Стамбуле, пишет Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

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«А, это потому что Трамп „прогулял“ Стамбул, потому что там не было путина, который не приехал потому что не было Трампа. Позорная ситуация, тем не менее, окончательно убеждает нас в том, что мы имеем дело с морально и интеллектуально самой слабой администрацией и президентом США в новейшей истории. И можно не сомневаться, что кремль и путин не упустят искушения этим воспользоваться. „Переговоры“ продлятся столько, сколько нужно рашистам, чтобы избежать новых американских санкций», — отмечает эксперт.

И Дональд Трамп, и Джей Ди Вэнс, которые предлагают путину торговать с США, еще даже не догадываются, что «первопричиной кризиса» в глазах путина было поражение СССР в холодной войне, добавляет Горбач.

«А переиграть ее результаты в пользу рф означает „устранить первопричины“. И сегодня речь идет именно о реванше, а не торговле. „Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим“, — писал Ленин. А эти даже дадут в кредит. Убогость мышления обрекает на поражение», — резюмирует Владимир Горбач.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что европейские лидеры пытаются удержать Трампа от поспешных договоренностей с путиным.

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