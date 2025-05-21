- 08:41 Беспокойная ночь в россии: дроны атаковали Подмосковье, Тульскую, Липецкую и Калужскую области
- 08:15 Весам важно отстоять свои границы, а Близнецам не тратить время на пустые разговоры: гороскоп на 22 мая
- 00:01 Бывший клуб Реброва победил «Манчестер Юнайтед» и спустя 41 год завоевал еврокубок: видеообзор финала Лиги Европы
- 21.05 22:26 Синдром последнего кусочка на блюде: брать или не брать?
- 21.05 21:59 Фантастически вкусный салат со спаржей: такого вы еще не пробовали
- 21.05 21:29 «Мне не нравится»: Гвинет Пэлтроу рассказала о своих отношениях с Меган Маркл
- 21.05 21:02 Малина вырастет крупной и сладкой: полейте её этим простым удобрением
- 21.05 20:35 Ушел в ВСУ после того, как россияне убили маму: на войне погиб 22-летний воин из Сумщины
- 21.05 20:09 Свежесть в каждом кусочке: простой, полезный и вкусный салат в считанные минуты
- 21.05 19:54 Скорпионам — «Королева Пентаклей», Козерогам — «Король Кубков», а Тельцам — «Верховная Жрица»: Таро-прогноз и советы карт на 22 мая
- 21.05 19:46 Впервые показали стрельбу «суперпушки» Ким Чен Ына: о чем сказали кадры специалисту
- 21.05 19:21 Мирные переговоры или ловушка времени: США предоставляют кремлю преимущество в войне
Имеем дело с морально и интеллектуально самой слабой администрацией США, — аналитик
«россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, — о завершении войны», — заявил Трамп. Это какой-то запоздалый анонс. Они же уже начались несколько дней назад в Стамбуле, пишет Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.
«А, это потому что Трамп „прогулял“ Стамбул, потому что там не было путина, который не приехал потому что не было Трампа. Позорная ситуация, тем не менее, окончательно убеждает нас в том, что мы имеем дело с морально и интеллектуально самой слабой администрацией и президентом США в новейшей истории. И можно не сомневаться, что кремль и путин не упустят искушения этим воспользоваться. „Переговоры“ продлятся столько, сколько нужно рашистам, чтобы избежать новых американских санкций», — отмечает эксперт.
И Дональд Трамп, и Джей Ди Вэнс, которые предлагают путину торговать с США, еще даже не догадываются, что «первопричиной кризиса» в глазах путина было поражение СССР в холодной войне, добавляет Горбач.
«А переиграть ее результаты в пользу рф означает „устранить первопричины“. И сегодня речь идет именно о реванше, а не торговле. „Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим“, — писал Ленин. А эти даже дадут в кредит. Убогость мышления обрекает на поражение», — резюмирует Владимир Горбач.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что европейские лидеры пытаются удержать Трампа от поспешных договоренностей с путиным.333
Читайте нас в Facebook