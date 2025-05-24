В Украине в попытках объяснить поведение главы Белого дома существует взгляд, что Трамп говорит весь этот бред о войне, Украине и россии, потому что в его уши вкладывают мысли неправильные люди. А мы, мол, просто плохо коммуницируем и не доносим до него правдивую информацию — о том, когда началась война, кто в ней виноват, какой плохой путин. И что если это все делать правильно, то Трамп будет говорить другое, а возможно, даже и делать, пишет Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики.

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«Конечно, это фантазия, призванная рационализировать то, что Трампу абсолютно плевать, почему началась война, кто ее начал и сколько людей погибает здесь или там. Потому что в его окружении примерно все знают, когда началась война, знают, кто такой путин, и даже неоднократно говорили это публично, — считает Богданов. — Более того, Бессент на прошлой неделе назвал путина преступником. Это ровно ни на что не влияет. В окружении Трампа все отлично понимают. А Трампу не надо ничего понимать, он и так все знает обо всем.

В вопросе россии он носитель всех возможных клише, многие десятилетия существовавших у части американских элит. А его откровенный восторг путиным и детерминировал то, что он хотел из партнера Украины сделать США враждебно-нейтральной стороной переговоров. Собственно, потому и о «Зеленском — диктаторе» рассказывал пациент, и трэш в Белом доме устроил, и пытался давить на Украину всеми доступными средствами, и Европу выводил за скобки участия в переговорах. Я сейчас не о его риторике, а о действиях. Риторика Трампа по дефолту не имеет значения. Ибо вся его риторика — это bullshit. Ни одно слово не стоит ничего".

По мнению Богданова, единственное, что удерживает Трампа от слияния с путиным в экстазе — это объективная реальность.

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«Например, что путин не собирается брататься со США против Китая. Кончать войну он тоже не собирается, пока может ее продолжать. Поскольку выход из войны — это невероятные риски для его системы и его лично. Начинать войну было невероятным риском, а завершать — еще больше. А проклятые украинцы просто не хотят умирать почему-то.

В отношениях с путиным Трамп выглядит слабым. Его несуразная попытка протиснуть Зеленского помогла Украине вовлечь в процесс взаимодействия с Трампом европейских лидеров. А его окружение и республиканцы смотрят на неодобрение слабой позиции по россии даже среди своих избирателей и начинают очень мягко, но демонстрировать это Трампу. Собственно, все это и есть единственный путь к его «сердцу». Демонстрировать, осторожно, что его позиция в отношении путина — жалкая, а путин на самом деле его динамит и переместил во френдзону.

Как метко писал один из иностранных обозревателей, у Трампа есть три модели дальнейшего поведения: удвоить усилия, чтобы завоевать любимого, забить на все, обидеться и мстить объекту восхищения. Возможно, он пройдет через все три. А дипломатические упражнения Украины и Европы, адекватных респов и его окружения этому помогут. Лишь бы хоть не мешал. А рассказывать ему, что путин убивает детей и женщин, что россия агрессор, он должен подумать о репутации США и все это — бессмысленно. Ему все равно".

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Вместе с тем, хотя Трамп 53 раза публично обещал завершить войну в Украине за сутки, сейчас он вынужден был признать, что ему будет нелегко это сделать.

Ранее СМИ объяснили, почему путин боятся ехать в Ватикан на переговоры с Украиной по завершению войны.

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