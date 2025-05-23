Трамп изменил мнение о том, что ему будет легко закончить российско-украинскую войну

Еще до того, как он прибыл в Овальный кабинет, Дональд Трамп обещал, что ужасная война между россией и Украиной будет урегулирована и завершена.

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«Война будет урегулирована. Я удержу их обоих. Я знаю Зеленского, я знаю путина. Это будет сделано в течение 24 часов, вот увидите. россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о завершении войны. Условия для этого будут обсуждены между двумя сторонами, как это только может быть, потому что они знают детали переговоров, о которых никто не знает», — подчеркивал он.

Снова и снова во время президентской кампании Трамп обещал положить конец войне между россией и Украиной. Он сделал так, чтобы это выглядело легко — «в течение 24 часов» — и повторял это заявление на предвыборных митингах. Он иногда предполагал, что может заключить соглашение еще до того, как примет присягу, ссылаясь на отношения, которые он наладил с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом путиным во время своего первого срока, пишет Washington Post.

Затем, в марте, Трамп заявил, что он был «немного саркастичным», когда сказал, что может закончить войну всего за 24 часа.

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Такие «саркастические» определения часто являются спасением Трампа, когда собственные слова начинают оборачиваться против него. Если бы это были единичные заявления, то, возможно, можно было бы поверить, что они были саркастическими. Трудно воспринимать всерьез, что фраза, которая повторялась на многих предвыборных митингах, была саркастической. Это звучало скорее как обещание — или, безусловно, цель.

Администрация Байдена рассматривала российское вторжение как нарушение предыдущих соглашений, заключенных после распада Советского Союза, об уважении границ Украины. Соединенные Штаты и их союзники наложили жесткие санкции на россию и предоставили Украине достаточную военную и экономическую поддержку, чтобы помочь ей отразить нападение — тогда, когда большинство экспертов ожидали, что она быстро потерпит крах.

Подход президента Джо Байдена был формой дипломатии принуждения — заставить россиян сесть за стол переговоров, продемонстрировав, что они не могут победить. Официальные лица заявляли, что переговоры о прекращении войны начнутся только тогда, когда россия продемонстрирует, что будет вести предметные переговоры. Но война затянулась.

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В своем комментарии о 24 часах Трамп предположил, что война бессмысленна, поскольку погибает слишком много людей, и что она может быть быстро урегулирована, если обе стороны сядут за стол переговоров без каких-либо предварительных условий. Дональд Трамп часто восхищался путиным, ошибочно полагая, что российский лидер считает его «гением».

Но все оказалось не так просто, как предполагал президент США. Хотя он иногда выражал разочарование россией, президент оказывал гораздо большее давление на Украину, чтобы заставить ее пойти на уступки, при этом рассуждая о возможности ослабления санкций против россии. Теперь, похоже, он умыл руки, оставив этот вопрос на усмотрение сторон, чтобы они решили его сами.

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