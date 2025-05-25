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Суп из одного ингредиента: при подаче добавьте оливковое масло
Сегодня в мире все популярнее чистые вкусы овощей — например, моркови, свеклы, редиса… Морковный суп, который предлагает читателям «ФАКТОВ» кулинар из Кривого Рога Элла Иванова, которая раньше поделилась рецептом фантастически вкусных творожных булочек, удивит вас простотой приготовления и приятным вкусом. А еще великолепным цветом, который сразу же поднимет настроение. Морковный цвет всегда оптимистичен. Подавайте суп в красивой посуде. Тогда он будет смотреться аппетитно. Экспериментиируйте на кухне, открывайте для себя и своих родных новые вкусы. И, конечно же, отдавайте предпочтение натуральным продуктам, так как это основа здоровья.
Морковный суп с оливковым маслом
- 400 г моркови
- 700 г воды
- Соль
Варим морковь, порезанную на несколько частей, 1,5 часа на маленьком огне. Добавим соль и при желании перчик чили, пропустим все через блендер. Заправим оливковым маслом.
При желании можно дополнить суп маринованным фенхелем или сухариками. И, конечно, не будет лишней свежая зелень. Выбирайте ту, которую вы любите. А у каждого, как известно, свой вкус.
И приятного аппетита!
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Фото из альбома Эллы Ивановой207
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