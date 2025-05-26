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Украина

Оккупанты формируют условия для наступления на Константиновку, — аналитики

19:44 26 мая 2025
Константиновка

Российские войска в последние недели стали значительно активнее юго-западнее Константиновки. Они заняли достаточно позиций для начала наступательной операции на этот город с юга или для поддержки обхода Покровска и Мирнограда с северо-востока в ближайшие недели и месяцы. Геолоцированные видеозаписи свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к югу от Попов Яра и захватили поля юго-восточнее населенного пункта, сообщают в Институте изучения войны.

«Российский выступ юго-западнее Константиновки, вероятно, достаточен для поддержки будущей российской наступательной операции в направлении Константиновки или Покровска. Однако российским войскам придется продолжить продвижение из Часова Яра и Торецка и к западу от Покровска, прежде чем российские войска будут представлять значительную угрозу для любого из этих городов», — говорят аналитики.

В ISW проанализировали геолоцированные кадры, которые указывают на то, что российские войска продвинулись примерно на 14 километров от юго-западной окраины Константиновки, ближайшей точки на этом выступе. Захватчики смогут воспользоваться этим выступом для дальнейшего продвижения вдоль трассы Т-0504 Покровск-Константиновка с юга в направлении Константиновки, поскольку они противостоят украинской обороне к западу от и вдоль водохранилища Клебан-Бык. Оккупанты должны ликвидировать оставшийся украинский «карман» юго-западнее Торецка и вынудить украинские войска отступить к северу от водохранилища Клебан-Бык, прежде чем российские войска смогут продвинуться далее вдоль автомагистрали H-20 Донецк-Константиновка для поддержки будущего продвижения к южной окраине Константиновки.

Российский плацдарм юго-западнее Константиновки является лишь одним из трех необходимых направлений, где российские войска должны совершить дальнейшее продвижение, чтобы серьезно угрожать Константиновке.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что оккупанты применяют новую тактику наступления и о том, с какими проблемами сталкиваются ВСУ.

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