О посредничестве речь не идет: в Ватикане сделали важное уточнение по переговорам между Украиной и рф

В Ватикане заявили, что могут предоставить площадку для переговоров между Украиной и россией (от чего кремль пока отказывается). Впрочем, добавили там, важнее не место, а то, чтобы они вообще произошли и было достигнуто прекращение войны. Об этом сказал государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин.

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«На самом деле важно, чтобы эти переговоры, наконец, начались, ведь войну необходимо срочно остановить. Срочно нужно перемирие, чтобы покончить с разрушениями, уничтожением городов, гибелью мирного населения. А дальше необходимо срочно достичь стабильного, справедливого и продолжительного мира, который будет принят и согласован обеими сторонами», — сказал он.

Глава ватиканской дипломатии подчеркнул, что Папа Лев XIV заявил о полной готовности Святого Престола принять возможные переговоры, предлагая нейтральное, защищенное место.

«Но здесь речь не идет о посредничестве, потому что о посредничестве должны попросить стороны, — уточнил кардинал. — Речь идет только о готовности предоставить место. Неважно, где состоятся переговоры, которых мы все желаем. Важно то, чтобы они, наконец, начались».

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