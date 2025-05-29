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О посредничестве речь не идет: в Ватикане сделали важное уточнение по переговорам между Украиной и рф
В Ватикане заявили, что могут предоставить площадку для переговоров между Украиной и россией (от чего кремль пока отказывается). Впрочем, добавили там, важнее не место, а то, чтобы они вообще произошли и было достигнуто прекращение войны. Об этом сказал государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин.
«На самом деле важно, чтобы эти переговоры, наконец, начались, ведь войну необходимо срочно остановить. Срочно нужно перемирие, чтобы покончить с разрушениями, уничтожением городов, гибелью мирного населения. А дальше необходимо срочно достичь стабильного, справедливого и продолжительного мира, который будет принят и согласован обеими сторонами», — сказал он.
Глава ватиканской дипломатии подчеркнул, что Папа Лев XIV заявил о полной готовности Святого Престола принять возможные переговоры, предлагая нейтральное, защищенное место.
«Но здесь речь не идет о посредничестве, потому что о посредничестве должны попросить стороны, — уточнил кардинал. — Речь идет только о готовности предоставить место. Неважно, где состоятся переговоры, которых мы все желаем. Важно то, чтобы они, наконец, начались».
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