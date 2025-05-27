Специальный посланник Трампа Кит Келлог назвал место встречи Зеленского и путина

Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог сообщил, что следующий раунд переговоров между Украиной и рф может состояться в Женеве.

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Об этом он заявил в эфире Fox Business.



Келлог также подчеркнул, что необходимо продолжать давление на россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров с Украиной.

«Мы получили список условий для мирного соглашения из Киева, и мы должны получить их из москвы. Необходимо оказывать давление на россию, чтобы заставить ее пойти на переговоры» , — сказал он.

По словам Келлога, как только это произойдет, то состоится еще одна встреча по мирным переговорам, возможно, она состоится в Женеве.

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«Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать. Так что Женева может стать следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера — путин, президент Зеленский и президент Трамп — и наработают все это и подпишут любой документ, чтобы положить конец этой войне» , — заявил представитель Трампа.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп в своем новом посте заявил, что «путин играет с огнем».

«Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже случилось бы много действительно плохих вещей — и я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем!» — заявил Трамп.

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Ранее в россии уже отмечали то, что путин не планирует посещать Италию по соображениям безопасности, а также из-за того, что россия не считает Ватикан объективным игроком в переговорах.

К тому же, патриарх Кирилл, благословляющий войну в Украине, открыто выступает против участия Папы Римского в мирном процессе.

Напомним, 16 мая прошли прямые переговоры между представителями Украины и рф. Делегации стран встретились в Турции. Украинскую делегацию на переговорах возглавил министр обороны Рустем Умеров, российскую — советник президента россии Владимир Мединский.

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Российская делегация снова вела себя ультимативно и угрожала захватить новые области Украины.



После встречи в Стамбуле президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором путиным. Вскоре путин заявил, что россия готова работать с Украиной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.



Но после этого российские войска три дня подряд массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Погибли люди, было много раненых, разрушено жилье, предприятия, инфраструктура.

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