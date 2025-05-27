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Специальный посланник Трампа Кит Келлог назвал место встречи Зеленского и путина
Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог сообщил, что следующий раунд переговоров между Украиной и рф может состояться в Женеве.
Об этом он заявил в эфире Fox Business.
Келлог также подчеркнул, что необходимо продолжать давление на россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров с Украиной.
«Мы получили список условий для мирного соглашения из Киева, и мы должны получить их из москвы. Необходимо оказывать давление на россию, чтобы заставить ее пойти на переговоры» , — сказал он.
По словам Келлога, как только это произойдет, то состоится еще одна встреча по мирным переговорам, возможно, она состоится в Женеве.
«Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать. Так что Женева может стать следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера — путин, президент Зеленский и президент Трамп — и наработают все это и подпишут любой документ, чтобы положить конец этой войне» , — заявил представитель Трампа.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп в своем новом посте заявил, что «путин играет с огнем».
«Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже случилось бы много действительно плохих вещей — и я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем!» — заявил Трамп.
Ранее в россии уже отмечали то, что путин не планирует посещать Италию по соображениям безопасности, а также из-за того, что россия не считает Ватикан объективным игроком в переговорах.
К тому же, патриарх Кирилл, благословляющий войну в Украине, открыто выступает против участия Папы Римского в мирном процессе.
Напомним, 16 мая прошли прямые переговоры между представителями Украины и рф. Делегации стран встретились в Турции. Украинскую делегацию на переговорах возглавил министр обороны Рустем Умеров, российскую — советник президента россии Владимир Мединский.
Российская делегация снова вела себя ультимативно и угрожала захватить новые области Украины.
После встречи в Стамбуле президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором путиным. Вскоре путин заявил, что россия готова работать с Украиной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
Но после этого российские войска три дня подряд массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Погибли люди, было много раненых, разрушено жилье, предприятия, инфраструктура.
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