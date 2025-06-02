Тертый пирог с вишнями от Евгения Клопотенко: настоящий «хит» начала лета

Известный кулинар Евгений Клопотенко любит удивлять украинцев, предлагая продукты, которые, казалось, не могут сочетаться в одном блюде: капустняк с тыквой, борщ со сливами и другие. Среди новых рецептов Клопотенко предложил «Тертый пирог с вишнями», ведь его можно готовить как со свежими, так и с замороженными ягодами.

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«Вместо вишни вы можете взять любой другой сезонный фрукт. Впрочем, советую попробовать именно это сочетание, поскольку вишня идеально сочетается с песочным тестом. Вдруг есть дома черешня, можно замиксовать ее с вишней — получится очень интересно!» — советует кулинар.

Способ приготовления:

Как приготовить идеальное тесто?

Будьте внимательны, потому что масло должно быть именно мягким, а не растопленным. Важно, чтобы масло легко смешивалось с сахаром и яйцами, образуя однородную массу, но не текло. В таком случае тесто будет слишком липким, поэтому придется добавлять больше муки, а сама основа будет «забитой». Тесто для тертого пирога должно быть мягким, эластичным, но не прилипать к рукам. Охлаждайте тесто по частям. Обычно 2/3 теста используют на основание, а 1/3 теста замораживают, чтобы затем натереть на терку. Если охладить все тесто, то натирать его будет труднее, а сформировать основание почти невозможно.

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Как приготовить идеальную начинку

Перед использованием вишни нужно хорошо отцедить (особенно если они заморожены) и смешать с крахмалом. Это поможет поглотить лишний сок и не размочить тесто. Оставьте немного характерной кислинки вишен, она классно контрастирует со сладким тестом. Если вы переживаете, что получится слишком кисло, добавьте немного ванильного сахара или корицы для баланса. Тертая верхушка должна быть тонкой и равномерной. Натрите быстро замороженное тесто, пока оно твердое. Это создаст красивую, рассыпчатую шапочку, которая равномерно пропечется. После выпечки оставьте пирог охладиться хотя бы 30 минут, именно так начинка схватится, а тесто станет более рассыпчатым при нарезке.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Смешайте 400 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 100 г сахара и щепотку соли. Добавьте 180 г мягкого масла, 1 яйцо и 2 ст. л. сметаны. Замесите тесто.

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Шаг 2

Разделите тесто на 3 одинаковые части. Одну из них заверните в пищевую пленку и отправьте в морозильную камеру. Остальные две части соедините и положите в холодильник на 30 минут.

Шаг 3

Далее достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в пласт между двумя листами пергамента или на столе, присыпав его мукой. Выложите тесто на противень или в квадратную форму для выпечки, сформировав небольшие бортики.

Шаг 4

Возьмите 400 г вишни без косточек, смешайте с 40 г крахмала и 100 г сахара. Выложите начинку на тесто.

Шаг 5

Сверху потрите на большую терку тесто, отдыхавшее в морозильной камере.

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Шаг 6

Запекайте пирог при 180 градусах в течение 35−40 минут. Перед подачей дайте немного остыть. Приятного аппетита!