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«В США убеждаются, что путин на самом деле не лидер, а маньяк-убийца», — дипломат
Республиканцы сената США могут объяснить Дональду Трампу, что тот проигрывает не только свою популярность, но и роль Америки как лидера демократического мира. Так считает дипломат Владимир Огрызко.
«То, что сейчас происходит в американском сенате, является свидетельством того, что Трамп решил через сенат сделать то, что не хочется лично - давить на россию. Или же это инициатива адекватной части американского политикума», — сказал он.
Дипломат напомнил тот факт, что более 60% американцев поддерживают продолжение военной помощи Украине.
«Республиканцы это понимают и могут объяснить Трампу, что играть в другую игру — это проиграть не только свою личную популярность, но и Америки как лидера пока что демократического мира. США следует думать и о роли американского военно-промышленного комплекса. Трампу не нужны практические результаты, он — король популизма, поэтому ему нужны заявления о будущих результатах, которых никогда не будет. Но есть определенные признаки того, что и Трамп, и его окружение начинают постепенно отходить от линии „дружбы и любви с путиным“. Они убеждаются, что это на самом деле не лидер, а маньяк-убийца», — резюмировал Владимир Огрызко.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с дипломатом, бывшим министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко: «Наконец-то наши европейские партнеры поняли, что этот зверь рядом».177
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