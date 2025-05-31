Это были долгие две недели. По крайней мере с конца апреля президент Дональд Трамп говорил журналистам, что он решит, что делать в Украине, через две недели, снова и снова используя эти временные рамки, намекая, что он близок к окончательной оценке того, как действовать дальше. Это не новая тактика. Трамп устанавливает двухнедельные дедлайны по меньшей мере с начала своего первого срока в 2017 году — для политических планов, долгожданных решений или неопределенных важных заявлений. Многие из них так и не были выполнены. Теперь, когда президент США сталкивается с решением о том, применять ли новые санкции к москве, или вообще отказаться от усилий, направленных на посредничество в мирном процессе, он снова говорит, что понадобятся две недели, чтобы определить, серьезно ли настроен путин на прекращение войны в Украине, пишет CNN.

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«Мы выясним, обманывает он нас или нет. И если да, мы отреагируем немного иначе, — на днях сказал Трамп, когда его спросили о намерениях путина. - Но это займет примерно полторы-две недели».

Трамп не сказал, чего именно он ждет узнать в течение следующих двух недель, чтобы окончательно оценить российского диктатора. Он также не сказал, что именно он готов сделать, когда срок истечет.

Как прекратить, казалось бы, неразрешимую войну в Украине, стало одной из главных загадок президентства Трампа. К его глубокому разочарованию, война оказалась труднее для разрешения, чем он ожидал. Еще 24 апреля Трамп предложил журналисту вернуться — через две недели — к его вопросу о продолжении военной помощи Украине.

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«Мы сообщим вам примерно через две недели», — сказал он в тот день репортеру, который спросил, доверяет ли он российскому президенту.

Как оказалось, такой вопрос был вновь задан президенту США 28 мая — ровно через две недели после очередного заявления Трампа 14 мая, что он вскоре предоставит обновленную информацию о том, «подталкивает ли его путин».

«Я сообщу вам через неделю, — сказал он журналистам в самолете. — Или через несколько дней».

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19 мая он снова заявил, что понадобится еще две недели, чтобы определить, делает ли Украина достаточно для прекращения войны.

Темп переговоров заставил Трампа забеспокоиться тем, что путин может затягивать дело. Однако президент США до сих пор не ввел санкций или не предпринял других мер. На этой неделе он признал, что мог бы сделать больше.

На самом деле, «изменившийся и сумасшедший путин» - это именно то, о чем многие европейские лидеры предупреждали Трампа месяцами, еще до его возвращения на пост. В декабре, когда Трамп посетил Париж для повторного открытия собора Нотр-Дам, президент Франции Эммануэль Макрон попытался сказать ему, что российский диктатор, с которым он познакомился во время своего первого срока на посту, — это уже не тот человек.

Казалось, он не осознавал этих предупреждений до этой недели, когда посчитал, что путин «абсолютно сошел с ума». На днях он настаивал, что его новый решительный тон сам по себе был действенным упреком москве, даже без новых санкций.

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«Эти слова говорят достаточно ясно, — настаивал он. — Мы недовольны этой ситуацией».

Но когда его спросили, верит ли он до сих пор, что путин хочет окончания войны, он ответил, что ему понадобится больше времени.

«Я не могу вам этого сказать, — сказал он. — Но я сообщу вам примерно через две недели».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Трамп рассматривает снятие всех ограничений для Украины времен Байдена.

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