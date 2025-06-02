Черничные булочки с крошкой: так вкусно, что не оторваться

Пшеничная мука, масло, черника и дрожжи — вот почему эти черничные булочки с крошкой такие вкусные! Нежное и пышное тесто, сладкая черника и масляная крошка сверху создают райское сочетание. Идеально подходит для завтрака, полдника или просто, когда хочется чего-то особенного, пишет кулинарный сайт fajnegotowanie.

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Ингредиенты: Пшеничная мука — 300 г

Молоко 3,2% - 130 мл

Сахар — 100 г

Свежие дрожжи — 30 г

Яйцо — 1 шт.

Сливочное масло — 100 г

Черника — 150 г

Картофельный крахмал (картофельная мука) — 10 г

Сахарная пудра — 20 г

Приготовление:

Сначала приготовьте дрожжевую закваску. Всыпьте в миску раскрошенные дрожжи, чайную ложку сахара, чайную ложку муки и теплое молоко. Тщательно перемешайте ингредиенты и оставьте на 15 минут, пока закваска не поднимется. Затем добавьте муку (250 г) и сахар (80 г) в миску с готовой закваской. Замесите тесто вручную или с помощью кухонного комбайна. Наконец, добавьте яйцо и продолжайте месить, пока не достигнете однородной консистенции.

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Тем временем растопите сливочное масло (80 г) в кастрюле и добавьте его в тесто. Снова всё вымесите до однородности. Накройте подготовленное тесто тканью и оставьте его подниматься примерно на два часа.

Из оставшейся муки, сахарной пудры и холодного сливочного масла приготовьте крошку. Смешайте их до однородной массы и оставьте.

Всыпьте чернику в миску. Смешайте ее с картофельной мукой. Также оставьте на потом.

Разделите поднявшееся дрожжевое тесто на 10 частей. Из каждого кусочка сформируйте лепешку, начините ее черникой и плотно закройте. Выложите булочки с черникой на противень. После приготовления оставьте их накрытыми примерно на 25 минут, чтобы они поднялись.

Наконец, украсьте каждую булочку предварительно приготовленной крошкой. Выпекайте их в духовке примерно 25 минут при температуре 170 °C.

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