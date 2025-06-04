Думает о другом: в США объяснили, почему путин не реагирует на операцию «Паутина»

Украина снова атаковала символический Крымский мост, который соединяет незаконно аннексированный полуостров с материковой частью россии. Атака произошла через 48 часов после беспрецедентного налета украинских дронов на авиабазы в глубине российской территории, который шокировал страну и международное сообщество, пишет The Washington Post.

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Служба безопасности Украины заявила, что во время утренней операции было повреждено несколько опор, после того как в течение нескольких месяцев тайно устанавливали взрывчатку на опорных конструкциях под водой. Затем стало известно о втором взрыве, и мост снова был закрыт для движения на несколько часов.

Президент владимир путин еще не прокомментировал эти атаки, а российские государственные СМИ молчат после событий на аэродромах. Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что президента информируют о развитии событий и что продолжается расследование.

«Конечно, в кремле недовольны, — сказал The Washington Post бывший высокопоставленный чиновник кремля, который пожелал остаться анонимным, чтобы обсудить деликатные вопросы. — Конечно, это провал российских спецслужб, и это неприятно для путина, но у него толстая кожа и стабильная психика».

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Хотя Украина успешно провела «гениальную и сложную операцию», путин играет в более долгосрочную игру, отметил он.

«путин думает о других вещах — каждый месяц войны увеличивает нехватку личного состава в украинской армии, и, кажется, решения этой проблемы нет. путин планирует подождать и посмотреть, как будут развиваться эти проблемы», — продолжил бывший чиновник, добавив, что не обязательно будет прямая реакция на атаки со стороны москвы.

Ранее сообщалось, что в Воздушных силах рассказали, чего ожидать после операции «Паутина».

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